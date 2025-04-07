Європі потрібна "дорожня карта" від США щодо виведення військ – міністр оборони Фінляндії
Європейські союзники по НАТО повинні мати "чітку дорожню карту", де буде прописано, як відбуватиметься будь-який вихід військ Сполучених Штатів з континенту. Про це в інтерв'ю виданню Politico повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.
"Нам потрібно мати якийсь спільний план з американцями щодо дорожньої карти, якщо американці змінять баланс у тихоокеанському регіоні у звичайних оборонних можливостях", — сказав глава Міноборони Фінляндії після неформальної зустрічі очільників оборонних відомств держав Європейського Союзу у Варшаві.
Він закликав до "чіткої дорожньої карти" від Вашингтона, "щоб не було вікна можливостей для Росії щось спробувати", і сказав, що плани США повинні координуватися з ініціативами ЄС щодо посилення обороноздатності блоку.
Медіа зауважило, що коментарі Хаккянена перегукуються з заявою міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який минулого місяця попросив свого американського колегу Піта Гегсета "розробити дорожню карту, щоб уникнути прогалин у можливостях, поступово організувати розподіл тягаря, щоб знати, хто що робить" у випадку, якщо США перекинуть сили з Європи в Індо-Тихоокеанський регіон.
Водночас Хяккянен додав, що розуміє аргументи Штатів щодо необхідності "переорієнтації" на Азію через нарощування Китаєм військової присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні. Втім, вихід військ США з Європи може становити небезпеку для континенту, а особливо для сусідів Росії, уточнив він.
- 19 березня 2025 року NBC News повідомляло, що США розглядають можливість відмовитися від командування НАТО. Це може означати перший крок до виходу з Альянсу.
- 28 березня генерал НАТО заявив, що Альянс не має планів щодо скорочення присутності військ у Європі.
- 31 березня президент Фінляндії заявив, що не чув у США серйозних розмов про вихід із НАТО.
- 3 квітня Рютте заявив, що США не планують негайно виводити свої війська з Європи, попри вимоги до країн блоку самостійно дбати про свою безпеку.