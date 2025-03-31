Президент Фінляндії заявив, що не чув у США серйозних розмов про вихід із НАТО
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не чув серйозних заяв від представників адміністрації США щодо планів вийти з НАТО. Про це він сказав на заході у Лондонській школі економіки, передає Reuters.
"Я поки не чув ні від кого серйозного в адміністрації США, і я наголошую, ні від кого серйозного в адміністрації США, що вони якимось чином виходять із НАТО", – сказав він.
Президент Фінляндії наголосив, що вважає тиск на Європу з боку американського лідера Дональда Трампа правильним. За його словами, збільшенням витрат на оборону Трамп хоче домогтися, щоб Європа взяла на себе більше відповідальності за свою безпеку.
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