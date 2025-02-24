Мерц сумнівається, що НАТО існуватиме у нинішній формі на тлі заяв Трампа

Німецький політик зазначив, що США не дуже дбають про долю Європи

Фрідріх Мерц (Фото: x.com/_FriedrichMerz)

Імовірний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, чий блок ХДС/ХСС переміг на виборах до парламенту, не впевнений, що НАТО й надалі існуватиме у нинішньому форматі. Про це він сказав телеканалу ARD після виборів, повідомляє Reuters.

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Мерц, серед іншого, говорив про саміт НАТО, запланований на червень 2025 року.

"Чи ми тоді продовжуватимемо говорити про НАТО в його нинішньому вигляді? Чи нам доведеться набагато швидше створювати незалежний європейський оборонний потенціал", – поцікавився німецький політик.

Він також зазначив, що новий уряд США "не надто опікується долею Європи". Його висловлювання пролунало після слів президента США Дональда Трампа про те, що Європі потрібно дбати про свою безпеку самостійно та менше розраховувати на Америку.

Міністр оборони США Піт Гегсет також попереджав європейців, що "суворі стратегічні реалії" не дадуть США можливості насамперед бути зосередженими на безпеці Європи.

Перед цим Мерц заявляв, що Німеччині потрібно змиритися з тим, що Трамп не повністю дотримуватиметься зобов'язань НАТО про взаємну оборону. На тлі цього він запропонував вести переговори щодо розширення ядерного захисту з ядерними державами Європи – Францією та Великою Британією.