Мерц сомневается, что НАТО будет существовать в нынешней форме на фоне заявлений Трампа

Фридрих Мерц (Фото: x.com/_FriedrichMerz)

Вероятный канцлер Германии Фридрих Мерц, чей блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент, не уверен, что НАТО будет и дальше существовать в нынешнем формате. Об этом он сказал телеканалу ARD после выборов, передает Reuters.

Мерц, среди прочего, говорил о саммите НАТО, который запланирован на июнь 2025 года.

"Будем ли мы тогда продолжать говорить о НАТО в его нынешнем виде? Или нам придется гораздо быстрее создавать независимый европейский оборонный потенциал", – поинтересовался немецкий политик.

Он также отметил, что новое правительство США "не слишком заботится о судьбе Европы". Его высказывание прозвучало после слов президента США Дональда Трампа о том, что Европе нужно заботиться о своей безопасности самостоятельно и меньше рассчитывать на Америку.

Министр обороны США Пит Хегсет также предупреждал европейцев, что "суровые стратегические реалии" не дадут США возможности в первую очередь быть сосредоточенными на безопасности Европы.

До этого Мерц заявлял, что Германии нужно смириться с тем, что Трамп не будет полностью придерживаться обязательств НАТО о взаимной обороне. На фоне этого он предложил вести переговоры о расширении ядерной защиты с ядерными державами Европы – Францией и Великобританией.