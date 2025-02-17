В НАТО считают, что США могут вывести часть своих войск из Европы

Джузеппе Каво Драгоне высказал мнение, что США не выйдут из Альянса

Джузеппе Ково Драгоне (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Соединенные Штаты не выйдут из НАТО, однако могут вывести часть войск из Европы, поскольку их приоритеты переместятся в Индо-Тихоокеанский регион. Об этом в интервью агентству Bloomberg рассказал глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

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США "не выйдут из НАТО", сказал Драгоне в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Но вывод некоторых из 100 000 военных, дислоцированных в Европе, может быть в повестке дня из-за "некоторых обязательств, которые Соединенные Штаты имеют далеко отсюда, в Тихом океане", добавил адмирал.

Однако, "я не думаю, что из Европы будет вывезено огромное количество американцев", подчеркнул чиновник.

Министерство обороны США не ответило на запрос Bloomberg о комментарии.

Европейская безопасность была первостепенной на встрече в Мюнхене, прежде всего, как урегулировать войну России против Украины. Европейские и украинские лидеры были захвачены врасплох планом президента США Дональда Трампа встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, и многие беспокоились, что их могут вывести из переговоров, говорится в материале.

Драгоне присоединился ко многим членам НАТО в Европе, призывая увеличить расходы на оборону, признавая, что изменение приоритетов США означает, что континенту необходимо усилить свою военную силу.

"Существует какой-то дисбаланс, поэтому нам нужно восстановить баланс", — сказал адмирал, назвав "кощунством" то, что Европа не в состоянии защитить себя.

Любое сворачивание американской силы в Европе НАТО нужно воспринимать с "оперативным подходом", сказал адмирал, добавив, что военные в регионе должны быть в состоянии восполнить пробел.