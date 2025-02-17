У НАТО вважають, що США можуть вивести частину своїх військ із Європи
Сполучені Штати не вийдуть з НАТО, однак можуть вивести частину військ із Європи, оскільки їх пріоритети перемістяться в Індо-Тихоокеанський регіон. Про це в інтерв’ю агентству Bloomberg розповів голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.
США "не вийдуть з НАТО", сказав Драгоне у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.
Але виведення деяких із 100 000 військових, дислокованих у Європі, може бути на порядку денному через "деякі зобов’язання, які Сполучені Штати мають далеко звідси, у Тихому океані", додав адмірал.
Проте, "я не думаю, що з Європи буде вивезено величезну кількість американців", наголосив посадовець.
Міністерство оборони США не відповіло на запит Bloomberg про коментар.
Європейська безпека була першорядною на зустрічі в Мюнхені, перш за все, як врегулювати війну Росії проти України. Європейські та українські лідери були захоплені зненацька планом президента США Дональда Трампа зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, і багато хто турбувався, що їх можуть вивести з переговорів, йдеться у матеріалі.
Драгоне приєднався до багатьох членів НАТО в Європі, закликаючи збільшити витрати на оборону, визнаючи, що зміна пріоритетів США означає, що континенту необхідно посилити свою військову силу.
"Існує якийсь дисбаланс, тому нам потрібно відновити баланс", — сказав адмірал, назвавши "блюзнірством" те, що Європа не в змозі захистити себе.
Будь-яке згортання американської сили в Європі НАТО потрібно сприймати з "оперативним підходом", сказав адмірал, додавши, що військові в регіоні повинні бути в змозі заповнити прогалину.
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