У НАТО вважають, що США можуть вивести частину своїх військ із Європи

Джузеппе Каво Драгоне висловив думку, що США не вийдуть з Альянсу

Джузеппе Каво Драгоне (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Сполучені Штати не вийдуть з НАТО, однак можуть вивести частину військ із Європи, оскільки їх пріоритети перемістяться в Індо-Тихоокеанський регіон. Про це в інтерв’ю агентству Bloomberg розповів голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

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США "не вийдуть з НАТО", сказав Драгоне у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.

Але виведення деяких із 100 000 військових, дислокованих у Європі, може бути на порядку денному через "деякі зобов’язання, які Сполучені Штати мають далеко звідси, у Тихому океані", додав адмірал.

Проте, "я не думаю, що з Європи буде вивезено величезну кількість американців", наголосив посадовець.

Міністерство оборони США не відповіло на запит Bloomberg про коментар.

Європейська безпека була першорядною на зустрічі в Мюнхені, перш за все, як врегулювати війну Росії проти України. Європейські та українські лідери були захоплені зненацька планом президента США Дональда Трампа зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, і багато хто турбувався, що їх можуть вивести з переговорів, йдеться у матеріалі.

Драгоне приєднався до багатьох членів НАТО в Європі, закликаючи збільшити витрати на оборону, визнаючи, що зміна пріоритетів США означає, що континенту необхідно посилити свою військову силу.

"Існує якийсь дисбаланс, тому нам потрібно відновити баланс", — сказав адмірал, назвавши "блюзнірством" те, що Європа не в змозі захистити себе.

Будь-яке згортання американської сили в Європі НАТО потрібно сприймати з "оперативним підходом", сказав адмірал, додавши, що військові в регіоні повинні бути в змозі заповнити прогалину.