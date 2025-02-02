Генсек НАТО заявив, що Європа має готуватися до війни, щоб її уникнути
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Європі необхідно готуватись до війни. В інтерв'ю Bild він також виступив за те, щоб Німеччина збільшила витрати на оборону.
"Говорю вам чітко: ми маємо готуватися до війни. Це – найкращий спосіб уникнути війни", – пояснив Рютте.
Рютте схвалив заклики президента США Дональда Трампа збільшити витрати на оборону НАТО до 5% ВВП. За його словами, враховуючи масштаби економіки Німеччини та її обсяги військового виробництва, то країні доведеться збільшити свої витрати на оборону.
За словами Рютте, це питання стане предметом дебатів у багатьох європейських країнах у найближчі місяці. Однак на тлі загроз як з боку Росії, так і "колосального нарощування" потенціалу з боку Китаю, це необхідно.
Він наголосив, що НАТО має залишатися єдиним альянсом. І тягар витрат на оборону має бути справедливо розділений між Європою, Канадою та США.
"Ми завжди повинні бути в змозі захистити себе від Росії. Тому закликаю політиків і банки до відповіді, щоб в оборонну промисловість нарешті почало надходити більше інвестицій. Це має вирішальне значення", – підкреслив генсек НАТО.
- 23 січня Трамп заявив, що має намір просити країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.
- 27 січня FT повідомляла, що Литва та Естонія пообіцяли підняти витрати на оборону до 5% ВВП після тиску з боку Трампа.
- У той же день Генсек НАТО виступив за збільшення видатків на оборону і заявив, що "потрібно нарощувати зусилля зараз".
- 1 лютого радник Трампа Волтц заявив, що США продовжать тиснути на членів НАТО у питанні збільшення видатків на оборону.