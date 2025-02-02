Генсек НАТО заявив, що Європа має готуватися до війни, щоб її уникнути

Рютте вважає, що Німеччина має більше витрачати на оборону, на тлі загроз з боку Росії та Китаю

Марк Рютте (Фото:nato.int)

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Європі необхідно готуватись до війни. В інтерв'ю Bild він також виступив за те, щоб Німеччина збільшила витрати на оборону.

"Говорю вам чітко: ми маємо готуватися до війни. Це – найкращий спосіб уникнути війни", – пояснив Рютте.

Рютте схвалив заклики президента США Дональда Трампа збільшити витрати на оборону НАТО до 5% ВВП. За його словами, враховуючи масштаби економіки Німеччини та її обсяги військового виробництва, то країні доведеться збільшити свої витрати на оборону.

За словами Рютте, це питання стане предметом дебатів у багатьох європейських країнах у найближчі місяці. Однак на тлі загроз як з боку Росії, так і "колосального нарощування" потенціалу з боку Китаю, це необхідно.

Він наголосив, що НАТО має залишатися єдиним альянсом. І тягар витрат на оборону має бути справедливо розділений між Європою, Канадою та США.

"Ми завжди повинні бути в змозі захистити себе від Росії. Тому закликаю політиків і банки до відповіді, щоб в оборонну промисловість нарешті почало надходити більше інвестицій. Це має вирішальне значення", – підкреслив генсек НАТО.