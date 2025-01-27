Генсек НАТО виступив за збільшення видатків на оборону: Потрібно нарощувати зусилля зараз

Марк Рютте та Луїс Монтенегро (Фото: nato.int)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте слідом за президентом США Дональдом Трампом виступив за збільшення витрат на оборону. Про це він заявив під час виступу в Лісабоні разом із прем'єр-міністром Португалії Луїсом Монтенегро, передає Reuters.

"Щоб зберегти силу НАТО, ми повинні продовжувати адаптуватися, а щоб гарантувати нашу безпеку в майбутньому, нам також необхідно нарощувати наші зусилля зараз. Це також означає, що нам потрібно більше витрачати нашу оборону", – сказав генсек.

Рютте зазначив, що встановлена 10 років тому мета у 2% валового внутрішнього продукту (ВВП) недостатня для вирішення "завдань завтрашнього дня".

Водночас прем'єр Португалії підтвердив обіцянку країни досягти мети 2% до 2029 року. Зазначається, що у 2023 році Португалія витратила 1,5% свого ВВП на зобов'язання перед НАТО.

23 січня Трамп заявив, що має намір просити країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

27 січня FT повідомляла, що Литва та Естонія пообіцяли підняти витрати на оборону до 5% ВВП після тиску з боку Трампа.