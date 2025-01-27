FT: Дві країни НАТО обіцяють підняти витрати на оборону після тиску від Трампа
Дві країни-члени НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП (внутрішнього валового продукту) після заяви президента США Дональда Трампа. Йдеться про Естонію та Литву, повідомляє Financial Times.
У коментарі FT міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Європа стикається з "новою ерою". Країна має намір із наступного року і до 2030 року витрачати на оборону від 5% до 6% ВВП, що приблизно вдвічі перевищує нинішні витрати.
"Звичайно, тиск є, і це добрий і конструктивний тиск з боку нашого стратегічного та найбільшого союзника в НАТО. Ми не можемо ігнорувати ці повідомлення. Але це не єдина причина... Для нас життєво важливо мати тут реальні можливості для ведення війни", – зазначив він.
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал також заявив, що країна має намір збільшити витрати на оборону з 3,7% зараз до 5% ВВП. Зазначається, що це перевищує витрати США за часткою обсягом її економічного виробництва.
"Наш ключовий партнер з безпеки при новому президенті надіслав чіткий сигнал: витрати НАТО на оборону мають збільшитися. Ми знаємо нашого супротивника, і я повністю згоден – наша мета має бути 5%", – сказав Міхал.
Повідомляється, що НАТО планує збільшити неофіційну мету щодо оборонних витрат на саміті у червні з нинішніх 2% до 3 або 3,5%. Проте 23 січня Трамп заявив, що хоче попросити союзників збільшити витрати на 5% ВВП.
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