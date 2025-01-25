Фіцо заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО, а вступити до ЄС буде проблематично
Роберт Фіцо (Фото: facebook.com/robertficosk)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна ніколи не буде у НАТО та Євросоюзі. Про це сказав у програмі словацького радіо, повідомляє Aktuality.

Словацький прем'єр заявив, що Україна нібито перебуває сьогодні "у жахливому стані" і залежить від "допомоги всього світу".

За його словами, у разі досягнення мирної угоди між Росією та США Україна може втратити третину своїх територій. На підконтрольних Києву регіонах будуть присутні іноземні війська, проте Україна ніколи не вступить до НАТО і матиме величезні проблеми зі вступом до Євросоюзу.

Також Фіцо вітає рішення президента США Дональда Трампа щодо діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак він вважає, що у разі зміни підходу США до допомоги Україні Європа не візьме на себе більше відповідальності.

"Я не згоден з тим, що ЄС візьме на себе велику відповідальність за підтримку України, якщо адміністрація Трампа вирішить змінити свій підхід до Києва", – сказав він.

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