Психіатри написали листа Фіцо і просять його відставки. Прем'єр Словаччини відповів

Лікарі звинувачують словацького прем'єра у маніпулюванні фактами та засуджують дружбу з Росією

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА)

Понад сто психіатрів і психологів надіслали відкритий лист прем'єру Словаччини Роберту Фіцо та вимагають його відставки, передає Dennikn. Сам Фіцо у відповідь звинуватив їх у "політичній упередженості".

Автори листа – два діячі психіатрії та психології Юзеф Хашто та Антон Єретик. Також його підписали спеціалісти зі всієї Словаччини.

"Ваша політична поведінка характеризується висхідним ступенем владно-авторитарного стилю, маніпулюванням фактами, брехнею, наклепами й нападами на політичних опонентів, журналістів і простих громадян, які виявляють незгоду з вашою політикою", – сказано у листі.

Також психологи та психіатри вказують на "непорядну поведінку" Фіцо стосовно президента Володимира Зеленського. За їхніми словами, це виглядає так, ніби Фіцо "на відстані посилає студенту виховні ляпаси".

Окрім того, вони засудили негативне ставлення Фіцо до України та дружні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, до яких він закликає коаліцію.

Також лікарі розкритикували й внутрішню політику словацького прем'єра, яка, за їхніми словами, спрямована на зміцнення власної влади. Вони переконані, що Фіцо не приділяє належної уваги питанням будівництва інфраструктури, поганого стану освіти й охорони здоров'я.

А зовнішньополітичні ініціативи Фіцо "суперечать політиці Євросоюзу та НАТО", стверджується у листі.

"Ми сподіваємося на вашу здатність до саморефлексії та можливість коригувати свою політичну поведінку, включно й розгляд можливості звільнення з вищої політики", – сказано у відкритому листі.

Аналогічний лист опублікувала і словацька палата психологів.

Фіцо публічно відповів на звернення на своїй сторінці у соцмережі. Він назвав авторів листа "давніми противниками чинної влади" та звинуватив їх у зловживанні професією в політичних цілях.

"З великим жалем маю констатувати, що ви грубо зловживали своєю професійною місією в політичних цілях і втратили будь-яку повагу серед величезної кількості людей у Словаччині", – написав Фіцо.

Він також заявив, що для зміни влади потрібні не "псевдомедичні брошури", а демократичні парламентські вибори.