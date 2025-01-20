Психиатры написали письмо Фицо и просят его отставки. Премьер Словакии ответил

Врачи обвиняют словацкого премьера в манипулировании фактами и осуждают дружбу с Россией

Роберт Фицо (Фото: ЕРА)

Свыше сотни психиатров и психологов направили открытое письмо премьеру Словакии Роберту Фицо и требуют его отставки, передает Dennikn. Сам Фицо в ответ обвинил их в "политической предвзятости".

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Авторы письма – два деятеля психиатрии и психологии Юзеф Хашто и Антон Еретик. Также его подписали специалисты со всей Словакии.

"Ваше политическое поведение характеризуется возрастающей степенью властно-авторитарного стиля, манипулированием фактами, ложью, клеветой и нападками на политических оппонентов, журналистов и простых граждан, которые выказывают несогласие с вашей политикой", – сказано в письме.

Также психологи и психиатры указывают на "непорядочное поведение" Фицо по отношению к президенту Владимиру Зеленскому. По их словам, это выглядит так, будто Фицо "на расстоянии посылает студенту воспитательные пощечины".

Кроме того, они осудили негативное отношение Фицо к Украине и дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, к которым он призывает и коалицию.

Также врачи раскритиковали и внутреннюю политику словацкого премьера, которая, по их словам, направлена на укрепление собственной власти. Они убеждены, что Фицо не уделяет должного внимания вопросам строительства инфраструктуры, плохого состояния образования и здравоохранения.

А внешнеполитические инициативы Фицо "противоречат политике Евросоюза и НАТО", утверждается в письме.

"Мы надеемся на вашу способность к саморефлексии и возможность корректировать свое политическое поведение, включая рассмотрение возможности ухода из высшей политики", – сказано в открытом письме.

Аналогичное письмо опубликовала и словацкая палата психологов.

Фицо публично ответил на обращение на своей странице в соцсети. Он назвал авторов письма "давними противниками действующей власти" и обвинил их в злоупотреблении профессией в политических целях.

"С большим сожалением, должен констатировать, что вы грубо злоупотребили своей профессиональной миссией в политических целях и потеряли любое уважение среди огромного количества людей в Словакии", – написал Фицо.

Он также заявил, что для смены власти нужны не "псевдомедицинские брошюры", а демократические парламентские выборы.