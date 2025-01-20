Психиатры написали письмо Фицо и просят его отставки. Премьер Словакии ответил
Свыше сотни психиатров и психологов направили открытое письмо премьеру Словакии Роберту Фицо и требуют его отставки, передает Dennikn. Сам Фицо в ответ обвинил их в "политической предвзятости".
Авторы письма – два деятеля психиатрии и психологии Юзеф Хашто и Антон Еретик. Также его подписали специалисты со всей Словакии.
"Ваше политическое поведение характеризуется возрастающей степенью властно-авторитарного стиля, манипулированием фактами, ложью, клеветой и нападками на политических оппонентов, журналистов и простых граждан, которые выказывают несогласие с вашей политикой", – сказано в письме.
Также психологи и психиатры указывают на "непорядочное поведение" Фицо по отношению к президенту Владимиру Зеленскому. По их словам, это выглядит так, будто Фицо "на расстоянии посылает студенту воспитательные пощечины".
Кроме того, они осудили негативное отношение Фицо к Украине и дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, к которым он призывает и коалицию.
Также врачи раскритиковали и внутреннюю политику словацкого премьера, которая, по их словам, направлена на укрепление собственной власти. Они убеждены, что Фицо не уделяет должного внимания вопросам строительства инфраструктуры, плохого состояния образования и здравоохранения.
А внешнеполитические инициативы Фицо "противоречат политике Евросоюза и НАТО", утверждается в письме.
"Мы надеемся на вашу способность к саморефлексии и возможность корректировать свое политическое поведение, включая рассмотрение возможности ухода из высшей политики", – сказано в открытом письме.
Аналогичное письмо опубликовала и словацкая палата психологов.
Фицо публично ответил на обращение на своей странице в соцсети. Он назвал авторов письма "давними противниками действующей власти" и обвинил их в злоупотреблении профессией в политических целях.
"С большим сожалением, должен констатировать, что вы грубо злоупотребили своей профессиональной миссией в политических целях и потеряли любое уважение среди огромного количества людей в Словакии", – написал Фицо.
Он также заявил, что для смены власти нужны не "псевдомедицинские брошюры", а демократические парламентские выборы.
- 1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией.
- 11 января Фицо назвал Зеленского "попрошайкой" и "ненадежным партнером", в отличие от России, "которая никогда не обманывала Словакию". В тот же день он заявил, что Путин пообещал найти новые пути поставок газа в Словакию.
- 13 января премьер Словакии пригласил Зеленского на переговоры о транзите российского газа недалеко от границы с Украиной. В ответ украинский лидер пригласил премьера в Киев 17 января.
- 17 января вместо Фицо на встречу с Зеленским в Киев приехали оппозиционные депутаты во главе с Михалом Шимечко.