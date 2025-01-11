Фицо назвал Зеленского "попрошайкой", а в контексте газового кризиса вспомнил Тимошенко

Роберт Фицо (Фото: ЕРА, JAKUB GAVLAK)

Словацкий премьер Роберт Фицо на заседании парламентского комитета заявил, что президент Владимир Зеленский якобы ходит по Европе, "попрошайничает и шантажирует". В контексте транзита российского газа в Словакию он также упомянул тогдашнего премьера Юлию Тимошенко.

"Зеленский ходит по той Европе, просто попрошайничает и шантажирует других, просит денег. Это просто должно прекратиться", – сказал Фицо.

Он назвал украинского президента "ненадежным партнером", которым он "сыт по горло". В то же время глава словацкого правительства подчеркнул, что в отличие от Украины Россия "всегда была надежной" по поставкам энергоносителей.

"Я помню ситуацию в 2009 году, когда я был в Украине, когда я обратился к украинскому премьер-министру Тимошенко с просьбой дать нам из резервуаров, которые они имеют в западной части Украины, немного газа, я получил ответ, что меня послали к чертям. Это типичные украинцы", – подытожил Фицо.

1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией. С семи часов утра транспортировка газа от точки входа "Суджа" на восточной границе до западных и южных точек выхода была прекращена.

СПРАВКА В 2009 году во время газового кризиса между Украиной и Россией Украина временно прекратила транзит газа в страны Европы, включая Словакию. Это произошло из-за прекращения поставок газа по России, которая обвинила Украину в "краже" топлива. В то время Юлия Тимошенко, как премьер-министр Украины, была вынуждена отказать Словакии в транзите газа через украинскую территорию. Причиной такого решения стало то, что Украина не получала необходимый объем газа от России для обеспечения транзита в Европу. Эта ситуация стала одним из ключевых моментов газового конфликта, завершившегося подписанием нового контракта между Украиной и Россией на поставку и транзит газа. В 2009 году во время газового кризиса между Украиной и Россией Украина временно прекратила транзит газа в страны Европы, включая Словакию. Это произошло из-за прекращения поставок газа по России, которая обвинила Украину в "краже" топлива. В то время Юлия Тимошенко, как премьер-министр Украины, была вынуждена отказать Словакии в транзите газа через украинскую территорию. Причиной такого решения стало то, что Украина не получала необходимый объем газа от России для обеспечения транзита в Европу. Эта ситуация стала одним из ключевых моментов газового конфликта, завершившегося подписанием нового контракта между Украиной и Россией на поставку и транзит газа.

27 декабря 2024 года Фицо заявил, что Словакия может прекратить поставлять электроэнергию в Украину из-за того, что Киев не соглашается возобновить транзит российского газа по своей территории.

На следующий день Зеленский ответил на угрозы, заявив, что Фицо, вероятно, получил поручение от российского диктатора Владимира Путина открыть "второй энергетический фронт против Украины".

В МИД сравнили Фицо с Путиным и напомнили, что Украина платит за импорт электроэнергии из Словакии "немалые средства".