Фицо назвал Зеленского "попрошайкой", а в контексте газового кризиса вспомнил Тимошенко
Словацкий премьер Роберт Фицо на заседании парламентского комитета заявил, что президент Владимир Зеленский якобы ходит по Европе, "попрошайничает и шантажирует". В контексте транзита российского газа в Словакию он также упомянул тогдашнего премьера Юлию Тимошенко.
"Зеленский ходит по той Европе, просто попрошайничает и шантажирует других, просит денег. Это просто должно прекратиться", – сказал Фицо.
Он назвал украинского президента "ненадежным партнером", которым он "сыт по горло". В то же время глава словацкого правительства подчеркнул, что в отличие от Украины Россия "всегда была надежной" по поставкам энергоносителей.
"Я помню ситуацию в 2009 году, когда я был в Украине, когда я обратился к украинскому премьер-министру Тимошенко с просьбой дать нам из резервуаров, которые они имеют в западной части Украины, немного газа, я получил ответ, что меня послали к чертям. Это типичные украинцы", – подытожил Фицо.
1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией. С семи часов утра транспортировка газа от точки входа "Суджа" на восточной границе до западных и южных точек выхода была прекращена.
- 27 декабря 2024 года Фицо заявил, что Словакия может прекратить поставлять электроэнергию в Украину из-за того, что Киев не соглашается возобновить транзит российского газа по своей территории.
- На следующий день Зеленский ответил на угрозы, заявив, что Фицо, вероятно, получил поручение от российского диктатора Владимира Путина открыть "второй энергетический фронт против Украины".
- В МИД сравнили Фицо с Путиным и напомнили, что Украина платит за импорт электроэнергии из Словакии "немалые средства".