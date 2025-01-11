Фицо говорит, что Путин пообещал ему найти новые пути поставок газа в Словакию

1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией

Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: ЕРА/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO)

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил на заседании парламентского комитета, что российский диктатор Владимир Путин пообещал ему, что "Газпром" найдет новые пути поставок газа в Словакию после прекращения транзита через Украину. Его цитирует Reuters.

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"Я говорил с Путиным о контракте между нами и "Газпромом", в котором сказано, что они должны каким-то образом поставлять нам газ. Мы можем протолкнуть газ через "Турецкий поток". Но пока у нас есть хранилища, словацкое потребление обеспечено", – сказал Фицо.

Словацкий премьер отметил, что Путин гарантировал выполнение Россией своих газовых обязательств, несмотря на ограниченную пропускную способность "Турецкого потока" и маршрута, транспортирующего российский газ через Турцию в Европу.

Он также подчеркнул, что часть газа можно было бы поставлять через трубопроводы, соединяющие Словакию с сетями Центральной и Западной Европы.

В то же время, по данным издания, завершение газового соглашения между Украиной и Россией не вызвало дефицита топлива в Европе. Лидеры ЕС отметили, что нет нужды в продлении контракта, поскольку для стран, получающих российский газ, существуют альтернативные источники поставок.

1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией. С семи часов утра транспортировка газа от точки входа "Суджа" на восточной границе до западных и южных точек выхода была прекращена.

27 декабря 2024 года Фицо заявил, что Словакия может прекратить поставлять электроэнергию в Украину из-за того, что Киев не соглашается возобновить транзит российского газа по своей территории.

На следующий день Зеленский ответил на угрозы, заявив, что Фицо, вероятно, получил поручение от российского диктатора Владимира Путина открыть "второй энергетический фронт против Украины".

В МИД сравнили Фицо с Путиным и напомнили, что Украина платит за импорт электроэнергии из Словакии "немалые средства".