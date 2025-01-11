Фицо говорит, что Путин пообещал ему найти новые пути поставок газа в Словакию
Словацкий премьер Роберт Фицо заявил на заседании парламентского комитета, что российский диктатор Владимир Путин пообещал ему, что "Газпром" найдет новые пути поставок газа в Словакию после прекращения транзита через Украину. Его цитирует Reuters.
"Я говорил с Путиным о контракте между нами и "Газпромом", в котором сказано, что они должны каким-то образом поставлять нам газ. Мы можем протолкнуть газ через "Турецкий поток". Но пока у нас есть хранилища, словацкое потребление обеспечено", – сказал Фицо.
Словацкий премьер отметил, что Путин гарантировал выполнение Россией своих газовых обязательств, несмотря на ограниченную пропускную способность "Турецкого потока" и маршрута, транспортирующего российский газ через Турцию в Европу.
Он также подчеркнул, что часть газа можно было бы поставлять через трубопроводы, соединяющие Словакию с сетями Центральной и Западной Европы.
В то же время, по данным издания, завершение газового соглашения между Украиной и Россией не вызвало дефицита топлива в Европе. Лидеры ЕС отметили, что нет нужды в продлении контракта, поскольку для стран, получающих российский газ, существуют альтернативные источники поставок.
1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией. С семи часов утра транспортировка газа от точки входа "Суджа" на восточной границе до западных и южных точек выхода была прекращена.
- 27 декабря 2024 года Фицо заявил, что Словакия может прекратить поставлять электроэнергию в Украину из-за того, что Киев не соглашается возобновить транзит российского газа по своей территории.
- На следующий день Зеленский ответил на угрозы, заявив, что Фицо, вероятно, получил поручение от российского диктатора Владимира Путина открыть "второй энергетический фронт против Украины".
- В МИД сравнили Фицо с Путиным и напомнили, что Украина платит за импорт электроэнергии из Словакии "немалые средства".