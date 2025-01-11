Фіцо каже, що Путін пообіцяв йому знайти нові шляхи постачання газу до Словаччини

1 січня 2025 року закінчилася дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною та Росією

Роберт Фіцо та Володимир Путін (Фото: ЕРА/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO)

Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив на засіданні парламентського комітету, що російський диктатор Володимир Путін пообіцяв йому, що "Газпром" знайде нові шляхи постачання газу до Словаччини після припинення транзиту через Україну. Його цитує Reuters.

"Я говорив з Путіним про контракт між нами й "Газпромом", в якому сказано, що вони повинні якимось чином постачати нам газ. Ми можемо проштовхнути газ через "Турецький потік". Але поки що у нас є сховища, словацьке споживання забезпечене", – сказав Фіцо.

Словацький прем’єр зазначив, що Путін гарантував виконання Росією своїх газових зобов’язань, попри обмежену пропускну здатність "Турецького потоку" та маршруту, що транспортує російський газ через Туреччину до Європи.

Він також наголосив, що частину газу можна було б постачати через трубопроводи, які з’єднують Словаччину з мережами Центральної та Західної Європи.

Водночас, за даними видання, завершення газової угоди між Україною та Росією не викликало дефіциту палива в Європі. Лідери ЄС зазначили, що нема потреби у продовженні контракту, оскільки для країн, які отримують російський газ, існують альтернативні джерела постачання.

1 січня 2025 року закінчилась дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною і Росією. З сьомої години ранку транспортування газу від точки входу "Суджа" на східному кордоні до західних та південних точок виходу було припинено.

27 грудня 2024 року Фіцо заявив, що Словаччина може припинити постачати електроенергію в Україну через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією.

Наступного дня Зеленський відповів на погрози та заявив, що Фіцо, ймовірно, отримав доручення від російського диктатора Володимира Путіна відкрити "другий енергетичний фронт проти України".

У МЗС порівняли Фіцо з Путіним та нагадали, що Україна платить за імпорт електроенергії зі Словаччини "немалі кошти".