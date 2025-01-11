Фіцо назвав Зеленського "жебраком", а у контексті газової кризи згадав Тимошенко

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА, JAKUB GAVLAK)

Словацький прем'єр Роберт Фіцо на засіданні парламентського комітету заявив, що президент Володимир Зеленський нібито ходить Європою, "жебракує та шантажує". У контексті транзиту російського газу до Словаччини він також згадав тодішню прем'єрку Юлію Тимошенко.

"Зеленський ходить по тій Європі, просто жебракує і шантажує інших, просить грошей. Це просто має припинитися", – сказав Фіцо.

Він назвав українського президента "ненадійним партнером", яким він "ситий по горло". Водночас глава словацького уряду наголосив, що на відміну від України Росія "завжди була надійною" щодо постачання енергоносіїв.

"Я пам'ятаю ситуацію у 2009 році, коли я був в Україні, коли я звернувся до українського прем'єр-міністра Тимошенко з проханням дати нам з резервуарів, які вони мають в західній частині України, трохи газу, я отримав відповідь, що мене послали до біса. Це типові українці", – підсумував Фіцо.

1 січня 2025 року закінчилась дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною і Росією. З сьомої години ранку транспортування газу від точки входу "Суджа" на східному кордоні до західних та південних точок виходу було припинено.

ДОВІДКА У 2009 році, під час газової кризи між Україною та Росією, Україна тимчасово припинила транзит газу до країн Європи, включаючи Словаччину. Це сталося через припинення постачання газу Росією, яка звинуватила Україну у "крадіжці" палива. На той час Юлія Тимошенко, як прем'єр-міністр України, була змушена відмовити Словаччині у транзиті газу через українську територію. Причиною такого рішення було те, що Україна не отримувала необхідний обсяг газу від Росії для забезпечення транзиту до Європи. Ця ситуація стала одним із ключових моментів газового конфлікту, який завершився підписанням нового контракту між Україною та Росією на постачання і транзит газу. У 2009 році, під час газової кризи між Україною та Росією, Україна тимчасово припинила транзит газу до країн Європи, включаючи Словаччину. Це сталося через припинення постачання газу Росією, яка звинуватила Україну у "крадіжці" палива. На той час Юлія Тимошенко, як прем'єр-міністр України, була змушена відмовити Словаччині у транзиті газу через українську територію. Причиною такого рішення було те, що Україна не отримувала необхідний обсяг газу від Росії для забезпечення транзиту до Європи. Ця ситуація стала одним із ключових моментів газового конфлікту, який завершився підписанням нового контракту між Україною та Росією на постачання і транзит газу.

27 грудня 2024 року Фіцо заявив, що Словаччина може припинити постачати електроенергію в Україну через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією.

Наступного дня Зеленський відповів на погрози та заявив, що Фіцо, ймовірно, отримав доручення від російського диктатора Володимира Путіна відкрити "другий енергетичний фронт проти України".

У МЗС порівняли Фіцо з Путіним та нагадали, що Україна платить за імпорт електроенергії зі Словаччини "немалі кошти".