К Зеленскому вместо Фицо приехала словацкая оппозиция

Парламентарий Шимечко поблагодарил ВСУ и украинский народ за "смелость в защите своей родины и всей Европы"

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский встретился с оппозиционными словацкими депутатами. Накануне он приглашал в Киев премьер-министра страны Роберта Фицо, но тот так и не приехал.

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"Пятница. Ждал одного лидера Словакии – приехал другой. Хороша была встреча со словацкими парламентариями. Делегация во главе с Михалом Шимечко. Очень конкретно и конструктивно поговорили", – написал глава государства.

Он отметил, что Украина благодарна словацкому народу за поддержку и готова к открытому и взаимовыгодному диалогу по всем вопросам, в том числе энергетическим.

Зеленский заметил, что такой диалог должен укреплять Украину и Словакию, а не Москву.

"Я рад, что мы можем найти понимание со словацкой стороной и дать ответы на вопросы в сфере энергетической безопасности и геополитической определенности", – заявил украинский лидер.

В ходе встречи особое внимание стороны уделили поддержке Украины на пути к Европейскому сСоюзу и НАТО, а также вопросу гарантий безопасности, передает Офис президента.

Словацкий политик Шимечко поблагодарил ВСУ и украинский народ за "смелость в защите своей родины и всей Европы".

"Очень много людей в Словакии ценят это очень сильно. Они молятся за Украину – безопасную, суверенную, которая живет в мире и входит в Европейский Союз", – заявил словацкий оппозиционный политик.

Также он отметил важность членства Украины в ЕС и укрепления украинско-словацких отношений.

Ранее, 13 января, премьер Словакии Фицо пригласил Зеленского на переговоры о транзите российского газа недалеко от границы с Украиной. В ответ президент Украины пригласил словацкого премьера в Киев 17 января. Однако вице-спикер словацкого парламента Тибор Гаспар заявил, что премьер Словакии не приедет в Украину.

Уже 16 января Фицо заявил, что может встретиться с Зеленским в ближайшие дни, но конкретная дата еще не определена.