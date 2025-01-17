К Зеленскому вместо Фицо приехала словацкая оппозиция
Президент Владимир Зеленский встретился с оппозиционными словацкими депутатами. Накануне он приглашал в Киев премьер-министра страны Роберта Фицо, но тот так и не приехал.
"Пятница. Ждал одного лидера Словакии – приехал другой. Хороша была встреча со словацкими парламентариями. Делегация во главе с Михалом Шимечко. Очень конкретно и конструктивно поговорили", – написал глава государства.
Он отметил, что Украина благодарна словацкому народу за поддержку и готова к открытому и взаимовыгодному диалогу по всем вопросам, в том числе энергетическим.
Зеленский заметил, что такой диалог должен укреплять Украину и Словакию, а не Москву.
"Я рад, что мы можем найти понимание со словацкой стороной и дать ответы на вопросы в сфере энергетической безопасности и геополитической определенности", – заявил украинский лидер.
В ходе встречи особое внимание стороны уделили поддержке Украины на пути к Европейскому сСоюзу и НАТО, а также вопросу гарантий безопасности, передает Офис президента.
Словацкий политик Шимечко поблагодарил ВСУ и украинский народ за "смелость в защите своей родины и всей Европы".
"Очень много людей в Словакии ценят это очень сильно. Они молятся за Украину – безопасную, суверенную, которая живет в мире и входит в Европейский Союз", – заявил словацкий оппозиционный политик.
Также он отметил важность членства Украины в ЕС и укрепления украинско-словацких отношений.
Ранее, 13 января, премьер Словакии Фицо пригласил Зеленского на переговоры о транзите российского газа недалеко от границы с Украиной. В ответ президент Украины пригласил словацкого премьера в Киев 17 января. Однако вице-спикер словацкого парламента Тибор Гаспар заявил, что премьер Словакии не приедет в Украину.
Уже 16 января Фицо заявил, что может встретиться с Зеленским в ближайшие дни, но конкретная дата еще не определена.
- 1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией.
- Уже 2 января Фицо начал угрожать, что Словакия сократит поддержку украинцев в стране после прекращения транзита газа. 12 января он заявил, что наложит вето на будущий пакет военной помощи Украине от европейских союзников.
- 11 января Фицо назвал Зеленского "нищим" и "ненадежным партнером", в отличие от России, "которая никогда не обманывала Словакию". В тот же день он заявил, что Путин пообещал найти новые пути поставок газа в Словакию.