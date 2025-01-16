Фицо на днях может встретиться с Зеленским. Ищут подходящую дату

Словацкий премьер не стал уточнять, где именно может состояться встреча

Роберт Фицо (Фото: x.com / RobertFicoPL)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может встретиться с президентом Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Об этом он сообщил сам, передает irozhlas.cz.

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"Мы ищем другую дату, которая должна состояться в ближайшие несколько дней", – сказал Фицо журналистам, но не уточнил, где может состояться встреча.

Перед этим 13 января словацкий премьер пригласил украинского президента на переговоры о транзите российского газа недалеко от границы с Украиной. На встрече он предлагал обсудить споры, возникшие в этом вопросе.

Зеленский в свою очередь пригласил Фицо в Киев 17 января. Однако вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что премьер Словакии не приедет в Украину.