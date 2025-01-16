Фицо на днях может встретиться с Зеленским. Ищут подходящую дату
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может встретиться с президентом Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Об этом он сообщил сам, передает irozhlas.cz.
"Мы ищем другую дату, которая должна состояться в ближайшие несколько дней", – сказал Фицо журналистам, но не уточнил, где может состояться встреча.
Перед этим 13 января словацкий премьер пригласил украинского президента на переговоры о транзите российского газа недалеко от границы с Украиной. На встрече он предлагал обсудить споры, возникшие в этом вопросе.
Зеленский в свою очередь пригласил Фицо в Киев 17 января. Однако вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что премьер Словакии не приедет в Украину.
- 1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией.
- Уже 2 января Фицо начал угрожать, что Словакия сократить поддержку украинцев в стране после прекращения транзита газа. 12 января он заявил, что наложит вето на будущий пакет военной помощи Украине от европейских союзников.
- 11 января Фицо назвал Зеленского "попрошайкой" и "ненадежным партнером", в отличие от России, "никогда не обманывавшей Словакию".
- В тот же день он заявил, что Путин пообещал найти новые пути поставок газа в Словакию.