Зеленский пригласил Фицо в Киев

Встреча может пройти в пятницу, 17 января. Словацкий премьер хотел встретиться в его стране недалеко от границы с Украиной

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский ответил на письмо словацкого премьера Роберта Фицо и пригласил его на встречу в Киев. Такое сообщение появилось в X (экс-Twitter) украинского лидера.

"Ок. Приезжайте в Киев в пятницу [17 января]", – написал Зеленский.

К сообщению Зеленский добавил скриншоты обращения, которое Фицо накануне опубликовал в Facebook.

В посте словацкий политик пригласил Зеленского встретиться и обсудить споры, возникшие на фоне прекращения транзита российского газа через Украину.

Премьер заявлял, что такая встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной.

На предложение Зеленского встретиться в Киеве Фицо пока не ответил.

Ранее, 11 января, словацкий президент Петер Пеллегрини заявил, что о его поездке в Украину "не может быть и речи", пока Киев не возобновит транзит российского газа.