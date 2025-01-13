Зеленский пригласил Фицо в Киев
Президент Владимир Зеленский ответил на письмо словацкого премьера Роберта Фицо и пригласил его на встречу в Киев. Такое сообщение появилось в X (экс-Twitter) украинского лидера.
"Ок. Приезжайте в Киев в пятницу [17 января]", – написал Зеленский.
К сообщению Зеленский добавил скриншоты обращения, которое Фицо накануне опубликовал в Facebook.
В посте словацкий политик пригласил Зеленского встретиться и обсудить споры, возникшие на фоне прекращения транзита российского газа через Украину.
Премьер заявлял, что такая встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной.
На предложение Зеленского встретиться в Киеве Фицо пока не ответил.
Ранее, 11 января, словацкий президент Петер Пеллегрини заявил, что о его поездке в Украину "не может быть и речи", пока Киев не возобновит транзит российского газа.
- 1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией. С семи часов утра транспортировка газа от точки входа "Суджа" на восточной границе до западных и южных точек выхода была прекращена.
- 12 января Фицо пригрозил наложением вето на будущий пакет военной помощи Украине от европейских союзников. По его словам, это ответ на прекращение транзита российского газа со стороны Украины.
- Прежде премьер Словакии шантажировал тем, что Братислава может прекратить поставлять электроэнергию в Украину, если Киев не согласится возобновить транзит российского газа по своей территории.
- А вчера, 11 января, назвал Зеленского "попрошайкой" и "ненадежным партнером", в отличие от России, "никогда не обманывавшей Словакию".