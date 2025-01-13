Зеленський запросив Фіцо до Києва
Президент Володимир Зеленський відповів на лист словацького прем'єра Роберта Фіцо та запросив його на зустріч до Києва. Такий допис з'явився у X (екс-Twitter) українського лідера.
"Ок. Приїжджайте до Києва у п'ятницю [17 січня]", – написав Зеленський.
До повідомлення Зеленський додав скриншоти звернення, яке Фіцо напередодні опублікував у Facebook.
У дописі словацький політик запросив Зеленського зустрітися й обговорити суперечки, що виникли на тлі припинення транзиту російського газу через Україну.
Прем'єр заявляв, що така зустріч може відбутися на території Словаччини неподалік кордону з Україною.
На пропозицію Зеленського зустрітися в Києві Фіцо поки що не відповів.
Раніше, 11 січня, словацький президент Петер Пелегріні заявив, що про його поїздку в Україну "не може бути й мови", поки Київ не відновить транзит російського газу.
- 1 січня 2025 року закінчилась дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною і Росією. З сьомої години ранку транспортування газу від точки входу "Суджа" на східному кордоні до західних і південних точок виходу було припинено.
- 12 січня Фіцо почав погрожувати накладанням вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників. За його словами, це є відповіддю на припинення транзиту російського газу з боку України.
- Перед цим прем'єр Словаччини шантажував тим, що Братислава може припинити постачати електроенергію в Україну, якщо Київ не погодиться відновити транзит російського газу своєю територією.
- А вчора, 11 січня, назвав Зеленського "жебраком" і "ненадійним партнером", на відміну від Росії, яка "ніколи не обманювала Словаччину".