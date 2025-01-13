Зеленський запросив Фіцо до Києва

Зустріч може відбутися у п'ятницю, 17 січня. Словацький прем'єр хотів зустрітися у його країні неподалік кордону з Україною

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський відповів на лист словацького прем'єра Роберта Фіцо та запросив його на зустріч до Києва. Такий допис з'явився у X (екс-Twitter) українського лідера.

"Ок. Приїжджайте до Києва у п'ятницю [17 січня]", – написав Зеленський.

До повідомлення Зеленський додав скриншоти звернення, яке Фіцо напередодні опублікував у Facebook.

У дописі словацький політик запросив Зеленського зустрітися й обговорити суперечки, що виникли на тлі припинення транзиту російського газу через Україну.

Прем'єр заявляв, що така зустріч може відбутися на території Словаччини неподалік кордону з Україною.

На пропозицію Зеленського зустрітися в Києві Фіцо поки що не відповів.

Раніше, 11 січня, словацький президент Петер Пелегріні заявив, що про його поїздку в Україну "не може бути й мови", поки Київ не відновить транзит російського газу.