Президент Словаччини сказав, що не приїде в Україну через зупинення транзиту газу

"Нехай ніхто на мене не ображається", – сказав Петер Пеллегріні

Петер Пеллегріні (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив у ефірі телеканалу STVR, що про його поїздку в Україну "не може бути й мови", поки Київ не відновить транзит російського газу до країни. Його цитує Aktuality.

"Якщо мені доведеться їхати туди, щоб просто сфотографуватися, а мені скажуть, що жодна крапля нафти й газу не піде до Словаччини, то я дійсно не повинен туди їхати. Нехай ніхто на мене не ображається", – сказав Пеллегріні.

За його словами, припинивши транзит російського газу до Словаччини, український уряд "зробив все, щоб це фундаментально загрожувало енергетичній безпеці Словаччини".

Раніше словацький прем'єр Робер Фіцо заявив на засіданні парламентського комітету, що російський диктатор Володимир Путін пообіцяв йому, що Газпром знайде нові шляхи постачання газу до Словаччини після припинення транзиту через Україну.

1 січня 2025 року закінчилась дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною і Росією. З сьомої години ранку транспортування газу від точки входу "Суджа" на східному кордоні до західних та південних точок виходу було припинено.

27 грудня 2024 року Фіцо заявив, що Словаччина може припинити постачати електроенергію в Україну через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією.

Наступного дня Зеленський відповів на погрози та заявив, що Фіцо, ймовірно, отримав доручення від російського диктатора Володимира Путіна відкрити "другий енергетичний фронт проти України".

У МЗС порівняли Фіцо з Путіним та нагадали, що Україна платить за імпорт електроенергії зі Словаччини "чималі кошти".