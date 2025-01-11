Президент Словакии сказал, что не приедет в Украину из-за остановки транзита газа

"Пусть никто на меня не обижается", – сказал Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил в эфире телеканала STVR, что о его поездке в Украину "не может быть и речи", пока Киев не возобновит транзит российского газа в страну. Его цитирует Aktuality.

"Если мне придется ехать туда, чтобы просто сфотографироваться, а мне скажут, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то я действительно не должен туда ехать. Пусть никто на меня не обижается", – сказал Пеллегрини.

По его словам, прекратив транзит российского газа в Словакию, украинское правительство "сделало все, чтобы это фундаментально угрожало энергетической безопасности Словакии".

Ранее словацкий премьер Робер Фицо заявил на заседании парламентского комитета, что российский диктатор Владимир Путин пообещал ему, что Газпром найдет новые пути поставок газа в Словакию после прекращения транзита через Украину.

1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией. С семи часов утра транспортировка газа от точки входа "Суджа" на восточной границе до западных и южных точек выхода была прекращена.

27 декабря 2024 года Фицо заявил, что Словакия может прекратить поставлять электроэнергию в Украину из-за того, что Киев не соглашается возобновить транзит российского газа по своей территории.

На следующий день Зеленский ответил на угрозы, заявив, что Фицо, вероятно, получил поручение от российского диктатора Владимира Путина открыть "второй энергетический фронт против Украины".

В МИД сравнили Фицо с Путиным и напомнили, что Украина платит за импорт электроэнергии из Словакии "немалые средства".