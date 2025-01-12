Газовий скандал зі Словаччиною. Фіцо обіцяє ветувати військову допомогу Україні на рівні ЄС
Роберт Фіцо (Фото: ЕРА / ZUZANA GOGOVA)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо погрожує накласти вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників. За його словами, це є відповіддю на припинення транзиту російського газу з боку України, цитує Dennik N.

"Якщо Зеленський вирішив завдати шкоди Словаччині та Євросоюзу, бо думає, що йому все зійде з рук, то я накладу вето на допомогу Україні в межах ЄС", – сказав очільник словацького уряду.

Він повторив, що Словаччина має визначитися: чи залишатиметься пасивним учасником міжнародної політики, чи заявить про себе як країна, "яка прагне активно розвивати свій життєвий простір у межах ЄС і НАТО".

Перед цим Фіцо шантажував тим, що Словаччина може припинити постачати електроенергію в Україну, якщо Київ не погодиться відновити транзит російського газу своєю територією. А вчора, 11 січня, назвав президента Володимира Зеленського "жебраком" та "ненадійним партнером", на відміну від Росії, яка "ніколи не обманювала Словаччину".

Читайте також
Президент Словаччини сказав, що не приїде в Україну через зупинення транзиту газу
війнавійськова допомогаСловаччинаветогазРоберт Фіцо