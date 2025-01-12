Газовий скандал зі Словаччиною. Фіцо обіцяє ветувати військову допомогу Україні на рівні ЄС

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА / ZUZANA GOGOVA)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо погрожує накласти вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників. За його словами, це є відповіддю на припинення транзиту російського газу з боку України, цитує Dennik N.

"Якщо Зеленський вирішив завдати шкоди Словаччині та Євросоюзу, бо думає, що йому все зійде з рук, то я накладу вето на допомогу Україні в межах ЄС", – сказав очільник словацького уряду.

Він повторив, що Словаччина має визначитися: чи залишатиметься пасивним учасником міжнародної політики, чи заявить про себе як країна, "яка прагне активно розвивати свій життєвий простір у межах ЄС і НАТО".

Перед цим Фіцо шантажував тим, що Словаччина може припинити постачати електроенергію в Україну, якщо Київ не погодиться відновити транзит російського газу своєю територією. А вчора, 11 січня, назвав президента Володимира Зеленського "жебраком" та "ненадійним партнером", на відміну від Росії, яка "ніколи не обманювала Словаччину".

28 грудня 2024 року Зеленський відповів на погрози та заявив, що Фіцо, ймовірно, отримав доручення від російського диктатора Володимира Путіна відкрити "другий енергетичний фронт проти України".

У МЗС порівняли Фіцо з Путіним та нагадали, що Україна платить за імпорт електроенергії зі Словаччини "немалі кошти".

1 січня 2025 року закінчилась дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною і Росією. З сьомої години ранку транспортування газу від точки входу "Суджа" на східному кордоні до західних та південних точок виходу було припинено.