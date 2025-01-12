Газовый скандал со Словакией. Фицо обещает ветировать военную помощь Украине на уровне ЕС

Роберт Фицо (Фото: ЕРА / ZUZANA GOGOVA)

Премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на будущий пакет военной помощи Украине от европейских союзников. По его словам, это ответ на прекращение транзита российского газа со стороны Украины, цитирует Dennik N.

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"Если Зеленский решил нанести вред Словакии и Евросоюзу, потому что думает, что ему все сойдет с рук, то я наложу вето на помощь Украине в рамках ЕС", – сказал глава словацкого правительства.

Он повторил, что Словакия должна определиться: или будет пассивным участником международной политики, или заявит о себе как страна, "стремящаяся активно развивать свое жизненное пространство в рамках ЕС и НАТО".

Перед этим Фицо шантажировал тем, что Словакия может прекратить поставку электроэнергии в Украину, если Киев не согласится возобновить транзит российского газа по своей территории. А вчера, 11 января, назвал президента Владимира Зеленского "попрошайкой" и "ненадежным партнером", в отличие от России, которая "никогда не обманывала Словакию".