Газовый скандал со Словакией. Фицо обещает ветировать военную помощь Украине на уровне ЕС
Премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на будущий пакет военной помощи Украине от европейских союзников. По его словам, это ответ на прекращение транзита российского газа со стороны Украины, цитирует Dennik N.
"Если Зеленский решил нанести вред Словакии и Евросоюзу, потому что думает, что ему все сойдет с рук, то я наложу вето на помощь Украине в рамках ЕС", – сказал глава словацкого правительства.
Он повторил, что Словакия должна определиться: или будет пассивным участником международной политики, или заявит о себе как страна, "стремящаяся активно развивать свое жизненное пространство в рамках ЕС и НАТО".
Перед этим Фицо шантажировал тем, что Словакия может прекратить поставку электроэнергии в Украину, если Киев не согласится возобновить транзит российского газа по своей территории. А вчера, 11 января, назвал президента Владимира Зеленского "попрошайкой" и "ненадежным партнером", в отличие от России, которая "никогда не обманывала Словакию".
- 28 декабря 2024 года Зеленский ответил на угрозы и заявил, что Фицо, вероятно, получил поручение от российского диктатора Владимира Путина открыть "второй энергетический фронт против Украины".
- В МИД сравнили Фицо с Путиным и напомнили, что Украина платит за импорт электроэнергии из Словакии "немалые средства".
- 1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией. С семи часов утра транспортировка газа от точки входа "Суджа" на восточной границе до западных и южных точек выхода была прекращена.