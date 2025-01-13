Фіцо запросив Зеленського на переговори про газ неподалік кордону з Україною

"Подібна зустріч створить сприятливі умови для відвертого обговорення постачання газу до Словаччини та інших країн через Україну", – сказав прем'єр

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА/ZUZANA GOGOVA)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо опублікував публічне звернення до президента Володимира Зеленського, у якому запросив його зустрітися й обговорити суперечки, що виникли на тлі припинення транзиту російського газу через Україну.

"Пане президенте, Ваше рішення припинити транзит газу через України до Словаччини й інших споживачів завдають значної шкоди самій же Україні, Словаччині та іншим членам Євросоюзу", – сказав Фіцо.

Він наголосив, що не має наміру відповідати на заяву Зеленського від 12 січня, в якій український президент сказав, що пропонував допомогу словацькому народу, але Фіцо "пихато відмовився".

"Дозвольте мені, як вищому представнику словацької виконавчої влади, запросити вас на переговори", – сказав глава словацького уряду.

Фіцо зазначив, що зустріч може відбутися на території Словаччини неподалік кордону з Україною.

"Подібна зустріч створить сприятливі умови для відвертого обговорення постачання газу до Словаччини та інших країн через Україну, можливих технічних рішень у зв’язку із завершенням дії договору між відповідними українською та російською компаніями 31 грудня 2024 року, а також впливу зупинки транзиту газу через Україну на зниження конкурентоспроможності європейської економіки й розвитку двосторонніх відносин між Словаччиною та Україною", — додав Фіцо.

1 січня 2025 року закінчилась дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною і Росією. З сьомої години ранку транспортування газу від точки входу "Суджа" на східному кордоні до західних і південних точок виходу було припинено.

12 січня Фіцо почав погрожувати накладанням вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників. За його словами, це є відповіддю на припинення транзиту російського газу з боку України.

Перед цим прем'єр Словаччини шантажував тим, що Братислава може припинити постачати електроенергію в Україну, якщо Київ не погодиться відновити транзит російського газу своєю територією.

А вчора, 11 січня, назвав Зеленського "жебраком" і "ненадійним партнером", на відміну від Росії, яка "ніколи не обманювала Словаччину".