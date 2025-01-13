Фицо пригласил Зеленского на переговоры о газе недалеко от границы с Украиной

"Подобная встреча создаст благоприятные условия для откровенного обсуждения поставок газа в Словакию и другие страны через Украину", – сказал премьер

Роберт Фицо (Фото: ЕРА/ZUZANA GOGOVA)

Премьер Словакии Роберт Фицо опубликовал публичное обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором пригласил его встретиться и обсудить споры, возникшие на фоне прекращения транзита российского газа через Украину.

"Господин президент, Ваше решение прекратить транзит газа через Украину в Словакию и другие потребители наносят значительный ущерб самой же Украине, Словакии и другим членам Евросоюза", – сказал Фицо.

Он подчеркнул, что не намерен отвечать на заявление Зеленского за 12 января, в котором украинский президент сказал, что предлагал помощь словацкому народу, но Фицо "напыщенно отказался".

"Позвольте мне как высшему представителю словацкой исполнительной власти пригласить вас на переговоры", – сказал глава словацкого правительства.

Фицо отметил, что встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной.

"Подобная встреча создаст благоприятные условия для откровенного обсуждения поставок газа в Словакию и другие страны через Украину, возможных технических решений в связи с завершением действия договора между соответствующими украинской и российской компаниями 31 декабря 2024 года, а также влияния остановки транзита газа через Украину на снижение конкурентоспособности европейской экономики и развития двусторонних отношений между Словакией и Украиной", – добавил Фицо.