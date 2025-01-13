Фицо пригласил Зеленского на переговоры о газе недалеко от границы с Украиной
Премьер Словакии Роберт Фицо опубликовал публичное обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором пригласил его встретиться и обсудить споры, возникшие на фоне прекращения транзита российского газа через Украину.
"Господин президент, Ваше решение прекратить транзит газа через Украину в Словакию и другие потребители наносят значительный ущерб самой же Украине, Словакии и другим членам Евросоюза", – сказал Фицо.
Он подчеркнул, что не намерен отвечать на заявление Зеленского за 12 января, в котором украинский президент сказал, что предлагал помощь словацкому народу, но Фицо "напыщенно отказался".
"Позвольте мне как высшему представителю словацкой исполнительной власти пригласить вас на переговоры", – сказал глава словацкого правительства.
Фицо отметил, что встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной.
"Подобная встреча создаст благоприятные условия для откровенного обсуждения поставок газа в Словакию и другие страны через Украину, возможных технических решений в связи с завершением действия договора между соответствующими украинской и российской компаниями 31 декабря 2024 года, а также влияния остановки транзита газа через Украину на снижение конкурентоспособности европейской экономики и развития двусторонних отношений между Словакией и Украиной", – добавил Фицо.
- 1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией. С семи часов утра транспортировка газа от точки входа "Суджа" на восточной границе до западных и южных точек выхода была прекращена.
- 12 января Фицо пригрозил наложением вето на будущий пакет военной помощи Украине от европейских союзников. По его словам, это ответ на прекращение транзита российского газа со стороны Украины.
- Прежде премьер Словакии шантажировал тем, что Братислава может прекратить поставлять электроэнергию в Украину, если Киев не согласится возобновить транзит российского газа по своей территории.
- А вчера, 11 января, назвал Зеленского "нищим" и "ненадежным партнером", в отличие от России, "никогда не обманывавшей Словакию".