Зеленский – о газовом скандале: Украина предлагала помощь, но Фицо напыщенно отказался
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагала помощь Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, но премьер Роберт Фицо "напыщенно отказался". Об этом он написал в X.
"Многие в Европе предупреждали его [Фицо], что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого", – заявил Зеленский.
Украинский президент убежден, что Фицо сделал "проигрышную ставку" на Москву, а не на собственную страну или европейских союзников.
Зеленский выразил надежду, что дальнейшая диверсификация источников поставок энергоресурсов в Европу, сотрудничество с Еврокомиссией, а также реализация политики будущего президента США Дональда Трампа, направленной на увеличение поставок американского газа на континент, будут способствовать преодолению проблем, "возникающих из-за недальновидности" отдельных европейских.
- 1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией. С семи часов утра транспортировка газа от точки входа "Суджа" на восточной границе до западных и южных точек выхода была прекращена.
- 12 января Фицо пригрозил наложением вето на будущий пакет военной помощи Украине от европейских союзников. По его словам, это ответ на прекращение транзита российского газа со стороны Украины.
- Прежде премьер Словакии шантажировал тем, что Братислава может прекратить поставлять электроэнергию в Украину, если Киев не согласится возобновить транзит российского газа по своей территории.
- А вчера, 11 января, назвал Зеленского "нищим" и "ненадежным партнером", в отличие от России, "никогда не обманывавшей Словакию".