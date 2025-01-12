Зеленский – о газовом скандале: Украина предлагала помощь, но Фицо напыщенно отказался

Украинский президент убежден, что Фицо сделал "проигрышную ставку" на Москву, а не на собственную страну или европейских союзников

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагала помощь Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, но премьер Роберт Фицо "напыщенно отказался". Об этом он написал в X.

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"Многие в Европе предупреждали его [Фицо], что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого", – заявил Зеленский.

Украинский президент убежден, что Фицо сделал "проигрышную ставку" на Москву, а не на собственную страну или европейских союзников.

Зеленский выразил надежду, что дальнейшая диверсификация источников поставок энергоресурсов в Европу, сотрудничество с Еврокомиссией, а также реализация политики будущего президента США Дональда Трампа, направленной на увеличение поставок американского газа на континент, будут способствовать преодолению проблем, "возникающих из-за недальновидности" отдельных европейских.

1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией. С семи часов утра транспортировка газа от точки входа "Суджа" на восточной границе до западных и южных точек выхода была прекращена.

12 января Фицо пригрозил наложением вето на будущий пакет военной помощи Украине от европейских союзников. По его словам, это ответ на прекращение транзита российского газа со стороны Украины.

Прежде премьер Словакии шантажировал тем, что Братислава может прекратить поставлять электроэнергию в Украину, если Киев не согласится возобновить транзит российского газа по своей территории.

А вчера, 11 января, назвал Зеленского "нищим" и "ненадежным партнером", в отличие от России, "никогда не обманывавшей Словакию".