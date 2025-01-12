Зеленський – про газовий скандал: Україна пропонувала допомогу, але Фіцо пихато відмовився
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонувала допомогу Словаччині на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але прем'єр Роберт Фіцо "пихато відмовився". Про це він написав у X.
"Багато хто у Європі попереджав його [Фіцо], що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого", – заявив Зеленський.
Український президент переконаний, що Фіцо зробив "програшну ставку" на Москву, а не на власну країну чи на європейських союзників.
Зеленський висловив сподівання, що подальша диверсифікація джерел постачання енергоресурсів до Європи, співпраця з Єврокомісією, а також реалізація політики майбутнього президента США Дональда Трампа, спрямованої на збільшення постачання американського газу на континент, сприятимуть подоланню проблем, "що виникають через недалекоглядність окремих європейських лідерів".
- 1 січня 2025 року закінчилась дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною і Росією. З сьомої години ранку транспортування газу від точки входу "Суджа" на східному кордоні до західних та південних точок виходу було припинено.
- 12 січня Фіцо почав погрожувати накладанням вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників. За його словами, це є відповіддю на припинення транзиту російського газу з боку України.
- Перед цим прем'єр Словаччини шантажував тим, що Братислава може припинити постачати електроенергію в Україну, якщо Київ не погодиться відновити транзит російського газу своєю територією.
- А вчора, 11 січня, назвав Зеленського "жебраком" та "ненадійним партнером", на відміну від Росії, яка "ніколи не обманювала Словаччину".