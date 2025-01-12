Зеленський – про газовий скандал: Україна пропонувала допомогу, але Фіцо пихато відмовився

Український президент переконаний, що Фіцо зробив "програшну ставку" на Москву, а не на власну країну чи на європейських союзників

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонувала допомогу Словаччині на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але прем'єр Роберт Фіцо "пихато відмовився". Про це він написав у X.

"Багато хто у Європі попереджав його [Фіцо], що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого", – заявив Зеленський.

Український президент переконаний, що Фіцо зробив "програшну ставку" на Москву, а не на власну країну чи на європейських союзників.

Зеленський висловив сподівання, що подальша диверсифікація джерел постачання енергоресурсів до Європи, співпраця з Єврокомісією, а також реалізація політики майбутнього президента США Дональда Трампа, спрямованої на збільшення постачання американського газу на континент, сприятимуть подоланню проблем, "що виникають через недалекоглядність окремих європейських лідерів".

1 січня 2025 року закінчилась дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною і Росією. З сьомої години ранку транспортування газу від точки входу "Суджа" на східному кордоні до західних та південних точок виходу було припинено.

12 січня Фіцо почав погрожувати накладанням вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників. За його словами, це є відповіддю на припинення транзиту російського газу з боку України.

Перед цим прем'єр Словаччини шантажував тим, що Братислава може припинити постачати електроенергію в Україну, якщо Київ не погодиться відновити транзит російського газу своєю територією.

А вчора, 11 січня, назвав Зеленського "жебраком" та "ненадійним партнером", на відміну від Росії, яка "ніколи не обманювала Словаччину".