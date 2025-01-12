Словацька делегація прибула до Москви говорити про газ. Польща закривала для неї небо

За попередньою інформацією, на порядку денному обговорюватимуться постачання природного газу до Словаччини та російсько-українська війна

Андрей Данко (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Делегація Словаччини 12 січня прибула з візитом до Москви. Польща відмовилася пропускати літак своєю територією, пише TASR.

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Зазначається, що делегацію очолили заступники голови парламенту Словаччини Андрей Данко (партія SNS) і Тібор Гашпар (Smer-SD). У її складі також були депутати Маріан Кері, Ян Мазгут, Ріхард Глюк (усі представляють Smer-SD), а також Адам Лучанський (SNS).

Через заборону польської сторони на проліт над їхньою територією маршрут делегації був змінений, тому літак летів через Чехію та Німеччину.

"Позиція Польщі мені не зрозуміла, але сприймаю її як реальність", – сказав Данко.

За попередньою інформацією, на порядку денному обговорюватимуться постачання природного газу до Словаччини та російсько-українська війна. Перед польотом Данко заявив, що "планує отримати інформацію про життя в Росії".

"Я хочу показати, що там теж живуть люди, що там ведуть бізнес німці, французи, американці", — зазначив він.

Гашпар додав, що делегація має намір дізнатися, чи зможе російський "Газпром" постачати газ до Словаччини, попри припинення транзиту через Україну. Повернення парламентської делегації зі свого візиту до Росії заплановане на 15 січня.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо 12 січня почав погрожувати накладанням вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників. За його словами, це є відповіддю на припинення транзиту російського газу з боку України.

Перед цим Фіцо шантажував тим, що Словаччина може припинити постачати електроенергію в Україну, якщо Київ не погодиться відновити транзит російського газу своєю територією. А вчора, 11 січня, назвав президента Володимира Зеленського "жебраком" та "ненадійним партнером", на відміну від Росії, яка "ніколи не обманювала Словаччину".

28 грудня 2024 року Зеленський відповів на погрози та заявив, що Фіцо, ймовірно, отримав доручення від російського диктатора Володимира Путіна відкрити "другий енергетичний фронт проти України".

У МЗС порівняли Фіцо з Путіним та нагадали, що Україна платить за імпорт електроенергії зі Словаччини "немалі кошти".

1 січня 2025 року закінчилась дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною і Росією. З сьомої години ранку транспортування газу від точки входу "Суджа" на східному кордоні до західних та південних точок виходу було припинено.