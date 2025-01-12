Словацкая делегация прибыла в Москву говорить о газе. Польша закрывала для нее небо

По предварительной информации, в повестке дня будут обсуждаться поставки природного газа в Словакию и российско-украинская война

Андрей Данко (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Делегация Словакии 12 января прибыла с визитом в Москву. Польша отказалась пропускать самолет через свою территорию, пишет TASR.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Делегацию возглавили заместители председателя парламента Словакии Андрей Данко (партия SNS) и Тибор Гашпар (Smer-SD). В ее составе также находились депутаты Мариан Кэри, Ян Мазгут, Рихард Глюк (все представляют Smer-SD), а также Адам Лучанский (SNS).

Из-за запрета польской стороны на пролет над их территорией маршрут делегации был изменен, поэтому самолет летел через Чехию и Германию.

"Позиция Польши мне не ясна, но воспринимаю ее как реальность", – сказал Данко.

По предварительной информации, в повестке дня будут обсуждаться поставки природного газа в Словакию и российско-украинская война. Перед полетом Данко заявил, что "планирует получить информацию о жизни в России".

"Я хочу показать, что там тоже живут люди, которые там ведут бизнес немцы, французы, американцы", – отметил он.

Гашпар добавил, что делегация намерена узнать, сможет ли российский "Газпром" поставлять газ в Словакию, несмотря на прекращение транзита через Украину. Возвращение парламентской делегации по своему визиту в Россию запланировано на 15 января.

Словацкий премьер Роберт Фицо 12 января начал угрожать вето на будущий пакет военной помощи Украине от европейских союзников. По его словам, это ответ на прекращение транзита российского газа со стороны Украины.

Перед этим Фицо шантажировал тем, что Словакия может прекратить поставку электроэнергии в Украину, если Киев не согласится возобновить транзит российского газа по своей территории. А вчера, 11 января, назвал президента Владимира Зеленского "нищим" и "ненадежным партнером", в отличие от России, которая "никогда не обманывала Словакию".