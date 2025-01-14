"Это невозможно". Соратник Фицо из Москвы заявил, что тот не поедет к Зеленскому в Киев

Сам премьер пока не ответил на приглашение украинского президента

Роберт Фицо (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет на встречу с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, считает вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. Об этом он рассказал в комментарии российским пропагандистам ТАСС.

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"Это [приехать в Киев] невозможно. Я думаю, что этого не будет", – заявил Гашпар, прибывший накануне в составе делегации Словакии с визитом в столицу страны-агрессора.

Накануне, 13 января, Фицо опубликовал в Facebook сообщение, в котором пригласил Зеленского встретиться и обсудить споры, возникшие на фоне прекращения транзита российского газа через Украину.

Политик заявили, что такая встреча может состояться на территории Словакии, недалеко от границы с Украиной.

Затем Зеленский ответил на письмо и пригласил премьера на встречу в украинскую столицу.

Реакции от самого Фицо на это приглашение пока нет.

Ранее, 11 января, президент Словакии Петер Пелегрини заявил, что о его поездке в Украину "не может быть и речи", пока Киев не возобновит транзит газа из РФ.

В декабре Фицо встречался с Владимиром Путиным в Москве и впоследствии сообщил детали: диктатор пообещал ему, что "Газпром" найдет новые пути поставок газа в Словакию после прекращения транзита через Украину.

1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией. С семи часов утра транспортировка газа от точки входа "Суджа" на восточной границе до западных и южных точек выхода была прекращена.

12 января Фицо начал угрожать наложением вето на будущий пакет военной помощи Украине от европейских союзников. По его словам, это ответ на прекращение транзита российского газа со стороны Украины.

Прежде премьер Словакии шантажировал тем, что Братислава может прекратить поставлять электроэнергию в Украину, если Киев не согласится возобновить транзит российского газа по своей территории.

А 11 января назвал Зеленского "попрошайкой" и "ненадежным партнером", в отличие от России, которая "никогда не обманывала Словакию".