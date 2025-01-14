"Это невозможно". Соратник Фицо из Москвы заявил, что тот не поедет к Зеленскому в Киев
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет на встречу с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, считает вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. Об этом он рассказал в комментарии российским пропагандистам ТАСС.
"Это [приехать в Киев] невозможно. Я думаю, что этого не будет", – заявил Гашпар, прибывший накануне в составе делегации Словакии с визитом в столицу страны-агрессора.
Накануне, 13 января, Фицо опубликовал в Facebook сообщение, в котором пригласил Зеленского встретиться и обсудить споры, возникшие на фоне прекращения транзита российского газа через Украину.
Политик заявили, что такая встреча может состояться на территории Словакии, недалеко от границы с Украиной.
Затем Зеленский ответил на письмо и пригласил премьера на встречу в украинскую столицу.
Реакции от самого Фицо на это приглашение пока нет.
Ранее, 11 января, президент Словакии Петер Пелегрини заявил, что о его поездке в Украину "не может быть и речи", пока Киев не возобновит транзит газа из РФ.
В декабре Фицо встречался с Владимиром Путиным в Москве и впоследствии сообщил детали: диктатор пообещал ему, что "Газпром" найдет новые пути поставок газа в Словакию после прекращения транзита через Украину.
- 1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией. С семи часов утра транспортировка газа от точки входа "Суджа" на восточной границе до западных и южных точек выхода была прекращена.
- 12 января Фицо начал угрожать наложением вето на будущий пакет военной помощи Украине от европейских союзников. По его словам, это ответ на прекращение транзита российского газа со стороны Украины.
- Прежде премьер Словакии шантажировал тем, что Братислава может прекратить поставлять электроэнергию в Украину, если Киев не согласится возобновить транзит российского газа по своей территории.
- А 11 января назвал Зеленского "попрошайкой" и "ненадежным партнером", в отличие от России, которая "никогда не обманывала Словакию".