"Це неможливо". Соратник Фіцо з Москви заявив, що той не поїде до Зеленського в Київ

Сам прем'єр поки не відповів на запрошення українського президента

Роберт Фіцо (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде на зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Києві, вважає віцеспікер словацького парламенту Тібор Гашпар. Про це він розповів у коментарі російським пропагандистам ТАСС.

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"Це [приїхати до Києва] неможливо. Я думаю, що цього не буде", – заявив Гашпар, який напередодні у складі делегації Словаччини прибув з візитом до столиці країни-агресорки.

Напередодні, 13 січня, Фіцо опублікував у Facebook допис, в якому запросив Зеленського зустрітися й обговорити суперечки, що виникли на тлі припинення транзиту російського газу через Україну.

Політик заявив про те, що така зустріч може відбутися на території Словаччини, неподалік кордону з Україною.

Згодом Зеленський відповів на лист і запросив прем'єра на зустріч до української столиці.

Реакції від самого Фіцо на це запрошення поки що немає.

Раніше, 11 січня, президент Словаччини Петер Пелегріні заявив, що про його поїздку в Україну "не може йтися", поки Київ не відновить транзит газу з РФ.

У грудні Фіцо зустрічався з Володимиром Путіним у Москві й згодом повідомив деталі: диктатор пообіцяв йому, що "Газпром" знайде нові шляхи постачання газу до Словаччини після припинення транзиту через Україну.

1 січня 2025 року закінчилася дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною і Росією. З сьомої години ранку транспортування газу від точки входу "Суджа" на східному кордоні до західних і південних точок виходу було припинено.

12 січня Фіцо почав погрожувати накладанням вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників. За його словами, це є відповіддю на припинення транзиту російського газу з боку України.

Перед цим прем'єр Словаччини шантажував тим, що Братислава може припинити постачати електроенергію в Україну, якщо Київ не погодиться відновити транзит російського газу своєю територією.

А 11 січня назвав Зеленського "жебраком" і "ненадійним партнером", на відміну від Росії, яка "ніколи не обманювала Словаччину".