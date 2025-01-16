Фіцо планує зустрітися із Зеленським. Шукають відповідну дату
Роберт Фіцо (Фото: x.com / RobertFicoPL)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може зустрітися із президентом Володимиром Зеленським найближчими днями. Про це він сказав сам, повідомляє irozhlas.cz.

"Ми шукаємо іншу дату, яка мала б бути визначена найближчими днями", – сказав Фіцо журналістам, але не уточнив, де може відбутися зустріч.

Перед цим 13 січня словацький прем'єр запросив українського президента на переговори про транзит російського газу неподалік кордону з Україною. На зустрічі він пропонував обговорити суперечки, що виникли у цьому питанні.

Зеленський своєю чергою запросив Фіцо до Києва 17 січня. Проте віцеспікер словацького парламенту Тібор Гаспар заявив, що прем'єр Словаччини не приїде до України.

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