Фіцо планує зустрітися із Зеленським. Шукають відповідну дату
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може зустрітися із президентом Володимиром Зеленським найближчими днями. Про це він сказав сам, повідомляє irozhlas.cz.
"Ми шукаємо іншу дату, яка мала б бути визначена найближчими днями", – сказав Фіцо журналістам, але не уточнив, де може відбутися зустріч.
Перед цим 13 січня словацький прем'єр запросив українського президента на переговори про транзит російського газу неподалік кордону з Україною. На зустрічі він пропонував обговорити суперечки, що виникли у цьому питанні.
Зеленський своєю чергою запросив Фіцо до Києва 17 січня. Проте віцеспікер словацького парламенту Тібор Гаспар заявив, що прем'єр Словаччини не приїде до України.
- 1 січня 2025 року закінчилася дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною та Росією.
- Вже 2 січня Фіцо почав погрожувати, що Словаччина скоротить підтримку українців у країні після припинення транзиту газу. 12 січня він заявив, що накладе вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників.
- 11 січня Фіцо назвав Зеленського "жебраком" і "ненадійним партнером", на відміну від Росії, "яка ніколи не обманювала Словаччину".
- Того ж дня він заявив, що Путін пообіцяв знайти нові шляхи постачання газу до Словаччини.