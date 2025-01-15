"Почему не простили?". Зеленский объяснял Фицо агрессию РФ на примере покушения на того

"Стрелять в людей – это преступление. И Путин делает то же, он стреляет в других", – сказал украинский президент в разговоре со словацким премьером

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Президент Владимир Зеленский упомянул разговор с Робертом Фицо, во время которого пытался объяснить ему, что такое российская агрессия против Украины на примере инцидента, когда в словацкого премьера целенаправленно выстрелили. Об этом глава государства рассказал в интервью польским медиа.

"Мы сидели среди всех лидеров ЕС и он мне сказал, что "здесь еще нужно понять, где есть зло, а где его нет", а я сказал, что мы не можем простить убийцу. Я ему говорю: "В вас стреляли. Почему вы не простили нападающего? Почему вы задержали человека, который в вас стрелял?" – сказал Зеленский.

Тогда украинский президент напомнил Фицо, что как он сам, так и другие европейские лидеры осудили попытку покушения на премьера, "поскольку стрелять в людей – это преступление. И Путин делает то же самое, он стреляет в других".

Днем 15 мая 2024 года в Словакии на политика произошло покушение. Стрельба прошла в городе Гандлов, где проходило выездное заседание правительства. Впоследствии глава МВД страны сообщил, что премьер находится в критическом состоянии и его оперируют медики. Позже в Кабмине Словакии заявили, что операция Фицо прошла хорошо – и его жизни ничего не угрожает.

16 мая стрелявшему в премьера мужчине выдвинули обвинения в покушении на умышленное убийство. 18 мая его отправили под стражу.

23 мая стало известно, что подозреваемый заявил на допросе: якобы не хотел убивать чиновника, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить свою политику. В частности, об отмене помощи Украине и отношениям с Евросоюзом.