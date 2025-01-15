"Чому не пробачили?". Зеленський пояснював Фіцо агресію РФ на прикладі замаху на того

"Стріляти в людей — це злочин. І Путін робить те саме, він стріляє в інших", – сказав український президент у розмові зі словацьким прем'єром

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Президент Володимир Зеленський згадав розмову з Робертом Фіцо, під час якої намагався пояснити йому, що таке російська агресія проти України на прикладі інциденту, коли в словацького прем'єра цілеспрямовано вистрілили. Про це глава держави розповів в інтерв'ю польським медіа.

"Ми сиділи серед усіх лідерів ЄС і він мені сказав, що "тут ще треба зрозуміти, де є зло, а де його немає", а я сказав, що ми не можемо пробачити вбивцю. Я йому кажу: "У вас стріляли. Чому ви не пробачили нападнику? Чому ви затримали людину, яка в вас стріляла?" – сказав Зеленський.

Тоді український президент нагадав Фіцо, що як він сам, так і інші європейські лідери засудили спробу замаху на прем'єра, "оскільки стріляти в людей — це злочин. І Путін робить те саме, він стріляє в інших".

Удень 15 травня 2024 року у Словаччині на політика стався замах. Стрілянина відбулася у місті Гандлов, де проходило виїзне засідання уряду. Згодом голова МВС країни повідомив, що прем'єр перебуває у критичному стані та його оперують медики. Пізніше в Кабміні Словаччини заявили, що операція Фіцо пройшла добре – і його життю нічого не загрожує.

16 травня чоловіку, який стріляв у прем'єра, висунули звинувачення у замаху на умисне вбивство. 18 травня його відправили під варту.

23 травня стало відомо, що підозрюваний заявив на допиті: буцімто не хотів вбивати посадовця, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити свою політику. Зокрема, щодо скасування допомоги Україні та відносин із Євросоюзом.