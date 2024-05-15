У Словаччині стріляли у прем'єра Фіцо

Роберт Фіцо (Фото: EPA)

15 травня був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Про це повідомило словацьке видання Dennik N.

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За інформацією видання, інцидент стався у Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду Словаччини. Фіцо вийшов на вулицю до людей і в цей час пролунали постріли.

Репортер видання не бачив інциденту, але був поблизу і почув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли прем’єра з землі, повантажили в авто і повезли.

Журналісти пишуть, що нападника було затримано. Поліція оточила прилеглу територію.

Видання Pravda зазначає, що стан Фіцо оцінюється як важкий. Його транспортують до лікарні Банська Бистриця.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова вже відреагувала на постріли у Фіцо. Вона засудила "жорстоку та безрозсудну" спробу замаху на главу уряду.

"Я в шоці. Я бажаю Роберту Фіцо багато сил у цей критичний момент, щоб оговтатися від атаки", – написала вона.

На сторінці Фіцо у Facebook повідомили, що у нього стріляли кілька разів. Його везуть гелікоптером до лікарні через загрозу життю. Там зазначили, що наступні години будуть вирішальними.