Фіцо назвав війну в Україні "замороженим конфліктом". Каже, зброя нібито не допоможе ЗСУ

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі з чеським колегою Петром Фіалою у Празі назвав війну Росії проти України "замороженим конфліктом". Про це повідомляє Associated Press.

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Журналісти не наводять чіткої цитати словацького прем'єра, але зазначають, що він наголосив нібито на "неможливості розв'язання цього замороженого конфлікту шляхом надсилання зброї ЗСУ".

Окрім того, Фіцо вважає, що Росія й Україна мають сісти за стіл переговорів. За його словами, "так було б краще".

Своєю чергою Фіала наголосив, що Чехія не підтримує позицію Словаччини й надалі допомагатиме Україні.

"Немає сумнівів, що у нас різні погляди на деякі питання", – сказав глава уряду Чехії.

Фіцо двічі був прем'єром країни (у 2006-2010 й у 2012-2018 роках). Ще за попередньої каденції він називав "неефективними" санкції ЄС проти Росії, хоча голосував за їхнє введення. Фіцо втратив посаду у 2018 році після серії корупційних скандалів, апогеєм яких стало вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчини.

25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо.

8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну щодо надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.

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