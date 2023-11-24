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Фіцо назвав війну в Україні "замороженим конфліктом". Каже, зброя нібито не допоможе ЗСУ

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24.11.2023, 18:12
Фіцо назвав війну в Україні
Роберт Фіцо (Скриншот)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі з чеським колегою Петром Фіалою у Празі назвав війну Росії проти України "замороженим конфліктом". Про це повідомляє Associated Press.

Журналісти не наводять чіткої цитати словацького прем'єра, але зазначають, що він наголосив нібито на "неможливості розв'язання цього замороженого конфлікту шляхом надсилання зброї ЗСУ".

Окрім того, Фіцо вважає, що Росія й Україна мають сісти за стіл переговорів. За його словами, "так було б краще".

Своєю чергою Фіала наголосив, що Чехія не підтримує позицію Словаччини й надалі допомагатиме Україні.

"Немає сумнівів, що у нас різні погляди на деякі питання", – сказав глава уряду Чехії.

Фіцо двічі був прем'єром країни (у 2006-2010 й у 2012-2018 роках). Ще за попередньої каденції він називав "неефективними" санкції ЄС проти Росії, хоча голосував за їхнє введення. Фіцо втратив посаду у 2018 році після серії корупційних скандалів, апогеєм яких стало вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчини.

  • 25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо.
  • 8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну щодо надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.

Читайте також: Ефект Фіцо. Чому Словаччина (не) даватиме зброю Україні

Мілана Головань
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