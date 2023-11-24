Фицо назвал войну в Украине "замороженным конфликтом" Говорит, оружие якобы не поможет ВСУ

Премьер Словакии Роберт Фицо на встрече с чешским коллегой Петром Фиалой в Праге назвал войну России против Украины "замороженным конфликтом". Об этом сообщает Associated Press.

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Журналисты не приводят четкую цитату словацкого премьера, но отмечают, что он отметил якобы "невозможность разрешения этого замороженного конфликта путем отправки оружия ВСУ".

Кроме того, Фицо считает, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров. По его словам, "так было бы лучше".

В свою очередь Фиал подчеркнул, что Чехия не поддерживает позицию Словакии и в дальнейшем будет помогать Украине.

"Нет сомнений, что у нас разные взгляды на некоторые вопросы", — сказал глава правительства Чехии.

Фицо был дважды премьером страны (в 2006-2010 и в 2012-2018 годах). Еще в предыдущей каденции он называл "неэффективными" санкции ЕС против России, хотя голосовал за их введение. Фицо лишился должности в 2018 году после серии коррупционных скандалов, апогеем которых стало убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушки.

25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо.

8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.

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