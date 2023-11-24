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Фицо назвал войну в Украине "замороженным конфликтом" Говорит, оружие якобы не поможет ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 18:12
Фицо назвал войну в Украине
Роберт Фицо (Скриншот)

Премьер Словакии Роберт Фицо на встрече с чешским коллегой Петром Фиалой в Праге назвал войну России против Украины "замороженным конфликтом". Об этом сообщает Associated Press.

Журналисты не приводят четкую цитату словацкого премьера, но отмечают, что он отметил якобы "невозможность разрешения этого замороженного конфликта путем отправки оружия ВСУ".

Кроме того, Фицо считает, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров. По его словам, "так было бы лучше".

В свою очередь Фиал подчеркнул, что Чехия не поддерживает позицию Словакии и в дальнейшем будет помогать Украине.

"Нет сомнений, что у нас разные взгляды на некоторые вопросы", — сказал глава правительства Чехии.

Фицо был дважды премьером страны (в 2006-2010 и в 2012-2018 годах). Еще в предыдущей каденции он называл "неэффективными" санкции ЕС против России, хотя голосовал за их введение. Фицо лишился должности в 2018 году после серии коррупционных скандалов, апогеем которых стало убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушки.

  • 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо.
  • 8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.

Читайте также: Эффект Фицо. Почему Словакия (не) будет давать оружие Украине

Милана Головань
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