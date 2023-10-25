У Словаччині призначено уряд Фіцо. МЗС та Міноборони – у проросійської партії Smer-SD

Президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD, яка перемогла на недавніх виборах. Про це повідомляє Dennikn.sk.

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Сформована минулого тижня коаліція політсил Smer-SD, Голос та Словацька національна партія розділила посади в уряді у співвідношенні 6:7:3. У партії Голос буде сім міністерств, у Smer-SD – шість, а у СНП – три.

Міністром закордонних справ став Юрай Бланар (Smer-SD), який, як повідомляв портал Domov, у вересні 2014 року, коментуючи війну на Донбасі, заявляв, що "український уряд бореться проти власних жителів". Тоді він також заявив, що "конфлікт" є внутрішньою справою України і "ніхто не може вплинути на Словаччину, щоб вона стала на той чи інший бік".

Він також заявляв про необхідність "забезпечення прав російськомовних українців".

У квітні 2022 року, як писало видання Nový Čas, Бланар заявив, що Словаччина не має жодного стосунку до "конфлікту" в Україні, і звинуватив тодішній уряд у тому, що він "втягує" у нього країну – зокрема, надаючи військову допомогу.

Новим міністром оборони Словаччини став Роберт Калиняк (Smer-SD). Він раніше очолював МВС країни (прем'єром тоді теж був Фіцо), але в березні 2018 року подав у відставку на фоні скандалу навколо вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака і політичної кризи в країні, що послідувала за цим.

Список міністрів нового уряду:

→ глава МЗС – Юрай Бланар (Smer-SD);

→ міністр оборони – Роберт Калиняк (Smer-SD);

→ міністр юстиції – Борис Суско (Smer-SD);

→ міністр фінансів – Ладислав Каменіцький (Smer-SD);

→ заступник прем'єр-міністра з європейських фондів та плану відновлення – Пітер Кмець (Голос);

→ міністр внутрішніх справ – Матуш Шутай Ешток (Голос);

→ міністр економіки – Дениса Сакова (Голос);

→ міністр охорони здоров'я – Зузана Долінкова (Голос);

→ міністр праці – Ерік Томаш (Голос);

→ міністр транспорту – Йозеф Раж молодший (Smer-SD);

→ міністр освіти – Томаш Друкер (Голос);

→ міністр інформатизації та регіонального розвитку – Річард Раші (Голос);

→ міністр сільського господарства – Ріхард Такач (Smer-SD);

→ міністр культури – Мартіна Шимковичова (СНП);

→ міністр довкілля – Томаш Тараба (СНП).

Представник СНП також очолить нове Міністерство спорту та туризму, яке має бути створене з січня 2024 року.

Фіцо обіцяв, що у разі його перемоги Словаччина не дасть Україні жодного снаряда.

5 жовтня президент Словаччини Чапутова заявила, що підтримка України має тривати.

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