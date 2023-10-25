RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Словаччині призначено уряд Фіцо. МЗС та Міноборони – у проросійської партії Smer-SD

Этот материал также доступен на русском
25.10.2023, 18:37
У Словаччині призначено уряд Фіцо. МЗС та Міноборони – у проросійської партії Smer-SD - Фото
Роберт Фіцо (Фото - EPA)

Президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD, яка перемогла на недавніх виборах. Про це повідомляє Dennikn.sk.

Сформована минулого тижня коаліція політсил Smer-SD, Голос та Словацька національна партія розділила посади в уряді у співвідношенні 6:7:3. У партії Голос буде сім міністерств, у Smer-SD – шість, а у СНП – три.

Міністром закордонних справ став Юрай Бланар (Smer-SD), який, як повідомляв портал Domov, у вересні 2014 року, коментуючи війну на Донбасі, заявляв, що "український уряд бореться проти власних жителів". Тоді він також заявив, що "конфлікт" є внутрішньою справою України і "ніхто не може вплинути на Словаччину, щоб вона стала на той чи інший бік".

Він також заявляв про необхідність "забезпечення прав російськомовних українців".

У квітні 2022 року, як писало видання Nový Čas, Бланар заявив, що Словаччина не має жодного стосунку до "конфлікту" в Україні, і звинуватив тодішній уряд у тому, що він "втягує" у нього країну – зокрема, надаючи військову допомогу.

Новим міністром оборони Словаччини став Роберт Калиняк (Smer-SD). Він раніше очолював МВС країни (прем'єром тоді теж був Фіцо), але в березні 2018 року подав у відставку на фоні скандалу навколо вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака і політичної кризи в країні, що послідувала за цим.

Список міністрів нового уряду:

→ глава МЗС – Юрай Бланар (Smer-SD);
→ міністр оборони – Роберт Калиняк (Smer-SD);
→ міністр юстиції – Борис Суско (Smer-SD);
→ міністр фінансів – Ладислав Каменіцький (Smer-SD);
→ заступник прем'єр-міністра з європейських фондів та плану відновлення – Пітер Кмець (Голос);
→ міністр внутрішніх справ – Матуш Шутай Ешток (Голос);
→ міністр економіки – Дениса Сакова (Голос);
→ міністр охорони здоров'я – Зузана Долінкова (Голос);
→ міністр праці – Ерік Томаш (Голос);
→ міністр транспорту – Йозеф Раж молодший (Smer-SD);
→ міністр освіти – Томаш Друкер (Голос);
→ міністр інформатизації та регіонального розвитку – Річард Раші (Голос);
→ міністр сільського господарства – Ріхард Такач (Smer-SD);
→ міністр культури – Мартіна Шимковичова (СНП);
→ міністр довкілля – Томаш Тараба (СНП).

Представник СНП також очолить нове Міністерство спорту та туризму, яке має бути створене з січня 2024 року.

Нині Словаччина грає не менше ніж чотири важливі для України ролі: ремонтна база для військової техніки, виробництво боєприпасів та зброї, один із транзитних та експортних шляхів, підтримка євроінтеграції.
  • Фіцо обіцяв, що у разі його перемоги Словаччина не дасть Україні жодного снаряда.
  • 5 жовтня президент Словаччини Чапутова заявила, що підтримка України має тривати.

Читайте також: Вибори у Словаччині. Лідер проукраїнської партії хоче коаліцію без Фіцо: що для цього треба

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
СловаччинаРоберт ФіцоSmer-SD
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 