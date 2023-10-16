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Уряд Словаччини сформовано на 80%. Smer-SD хоче очолити Міноборони та МЗС

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 17:10
Уряд Словаччини сформовано на 80%. Smer-SD хоче очолити Міноборони та МЗС - Фото
Роберт Фіцо (Скриншот)

Словацькі партії Smer-SD, Голос і Словацька національна партія підписали коаліційну угоду, за якою антиукраїнська Smer-SD має очолити, зокрема, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони. Про це повідомляє місцеве видання Aktuality.

Голова Smer-SD Роберт Фіцо планує представити імена нових міністрів президентці Зузані Чапутовій, але до цього їх мають затвердити внутрішні органи партії. 

"Зараз ніщо не заважає нам представити імена кандидатів на посади членів уряду. Також немає перешкод для скликання установчих засідань Національної ради", – заявив Фіцо, додавши, що хотів би провести перше засідання нових депутатів, на якому затвердять керівництво парламенту, вже наступного тижня.

Журналісти зазначають, що Фіцо хоче прискорити формування уряду, встигнувши до 27 жовтня – у цей день відбудеться саміт Євроради.

Лідер Словацької національної партії Андрей Данек заявив, що уряд сформовано на 80%.

Парламентарі також заявили про розподіл відомств між партіями коаліції.

Таким чином, СНП отримає міністерства навколишнього середовища, культури та нове Міністерство спорту і туризму.

Smer-SD прагне взяти посаду прем'єр-міністра, міністерств оборони, транспорту, фінансів, закордонних справ, юстиції та сільського господарства.

Голос же отримає міністерства внутрішніх справ, економіки, праці, інформатизації, освіти, охорони здоров'я, а також посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейських фондів та плану відновлення.

Коаліційна угода – декларативна домовленість про формування коаліційного уряду між політичними партіями, які потрапили до парламенту.
  • 4 жовтня словацьке видання Dennik N писало про те, що Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні у зв'язку з перемогою у виборах Smer-SD.
  • 5 жовтня в.о. глави словацького уряду Людовіт Одор зустрівся на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його у подальшій підтримці України з боку Словаччини.
  • Того ж дня Чапутова заявила, що підтримка України має тривати.

Читайте також: Вибори в Словаччині. Лідер проукраїнської партії хоче коаліцію без Фіцо: що для цього треба

Мілана Головань
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вибориСловаччинакоаліціяРоберт Фіцо
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