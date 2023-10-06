Президентка Словаччини заявила, що військова допомога Україні має тривати. Перед цим була проти
Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що військова допомога Україні має тривати. До цього вона виступила проти передання озброєнь. Про це вона написала у соціальній мережі X (Twitter).
За її словами, військова допомога Братислави має бути продовжена.
"Я поважаю підсумки парламентських виборів і негативно дивлюся на них у партії, яка веде коаліційні переговори", – заявила Чапутова.
Вона зазначила, що будь-яка влада Словаччини має розуміти, що йдеться про безпеку України, так само як і про безпеку її країни.
Напередодні, 4 жовтня, словацьке видання Dennik N писало про те, що Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні у зв'язку з перемогою у парламентських виборах антиукраїнської партії Smer-SD, яку очолює проросійський політик та експрем'єр країни Роберт Фіцо.
5 жовтня виконувач обов'язків глави словацького уряду Людовіт Одор зустрівся на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його у подальшій підтримці України з боку Словаччини.
- Фіцо обіцяв, що у разі його перемоги Словаччина не дасть Україні жодного патрона.
- Наразі Словаччина відіграє не менше чотирьох важливих для України ролей: ремонтна база для військової техніки, виробництво боєприпасів і зброї, один із транзитних та експортних шляхів, підтримка євроінтеграції.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не робити поспішних висновків щодо результатів парламентських виборів у Словаччині.
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