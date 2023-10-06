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Президентка Словаччини заявила, що військова допомога Україні має тривати. Перед цим була проти

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 10:14
Президентка Словаччини заявила, що військова допомога Україні має тривати. Перед цим була проти - Фото
Зузана Чапутова (Фото: EPA)

Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що військова допомога Україні має тривати. До цього вона виступила проти передання озброєнь. Про це вона написала у соціальній мережі X (Twitter).

За її словами, військова допомога Братислави має бути продовжена.

"Я поважаю підсумки парламентських виборів і негативно дивлюся на них у партії, яка веде коаліційні переговори", – заявила Чапутова.

Вона зазначила, що будь-яка влада Словаччини має розуміти, що йдеться про безпеку України, так само як і про безпеку її країни.

Напередодні, 4 жовтня, словацьке видання Dennik N писало про те, що Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні у зв'язку з перемогою у парламентських виборах антиукраїнської партії Smer-SD, яку очолює проросійський політик та експрем'єр країни Роберт Фіцо.

5 жовтня виконувач обов'язків глави словацького уряду Людовіт Одор зустрівся на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його у подальшій підтримці України з боку Словаччини.

Читайте також: Вибори у Словаччині. Лідер проукраїнської партії хоче коаліцію без Фіцо: що для цього потрібне

Дмитро Гриниченко
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