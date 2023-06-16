Україна, Чехія та Словаччина домовилися про закупівлю та обслуговування БМП

Україна, Чехія та Словаччина домовилися про спільні закупівлі та обслуговування бойових машин піхоти. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Резнікова, на полях чергового засідання у форматі "Рамштайн" вони з колегами з Чехії та Словаччини Яною Чорноховою та Мартіном Скленаром підписали декларацію про спільні наміри у сфері закупівлі та обслуговування БМП.

Резніков пообіцяв озвучити подробиці пізніше, але наголосив, що це "важливий крок у співпраці між нашими країнами".

15 червня відбулося 13-те засідання у форматі "Рамштайн". Резніков заявив про свою впевненість у майбутній "пташиній коаліції".

Також Резніков на Рамштайні домовився про створення "IT-коаліції".

Читайте також: Літаки, ППО та інтрига від Британії. Як пройшов Рамштайн і чого чекати від комісії з НАТО

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.