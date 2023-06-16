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Україна, Чехія та Словаччина домовилися про закупівлю та обслуговування БМП

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 21:58
Україна, Чехія та Словаччина домовилися про закупівлю та обслуговування БМП - Фото
Фото - Twitter Резнікова

Україна, Чехія та Словаччина домовилися про спільні закупівлі та обслуговування бойових машин піхоти. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За словами Резнікова, на полях чергового засідання у форматі "Рамштайн" вони з колегами з Чехії та Словаччини Яною Чорноховою та Мартіном Скленаром підписали декларацію про спільні наміри у сфері закупівлі та обслуговування БМП.

Резніков пообіцяв озвучити подробиці пізніше, але наголосив, що це "важливий крок у співпраці між нашими країнами".

  • 15 червня відбулося 13-те засідання у форматі "Рамштайн". Резніков заявив про свою впевненість у майбутній "пташиній коаліції".
  • Також Резніков на Рамштайні домовився про створення "IT-коаліції".

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Оксана Житнюк
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військова допомогачехіяСловаччинаОлексій Резніковбмпрамштайн
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