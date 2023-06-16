Украина, Чехия и Словакия договорились о закупках и обслуживании БМП
16.06.2023, 21:58
Фото - Twitter Резнікова
Украина, Чехия и Словакия договорились о совместных закупках и обслуживании боевых машин пехоты. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
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По словам Резникова, на полях очередного заседания в формате "Рамштайн" они с коллегами из Чехии и Словакии Яной Черноховой и Мартином Скленаром подписали декларацию об общих намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП.
Резников пообещал озвучить подробности позже, но подчеркнул, что это "важный шаг в сотрудничестве между нашими странами".
- 15 июня прошло 13-е заседание в формате "Рамштайн". Резников заявил о своей уверенности в будущей "птичьей коалиции".
- Также Резников на Рамштайне договорился о создании "IT-коалиции".
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