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Резников на Рамштайне договорился о создании "IT-коалиции"

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 20:16
Резников на Рамштайне договорился о создании
Фото: Twitter Алексея Резникова

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что во время встречи в формате Раймштайн договорился о создании еще одной "коалиции" союзников Украины. Об этом Резников написал в Twitter.

Ранее Украина и союзники создали "танковую коалицию" и "авиационную", теперь, по словам главы Минобороны, появляется "IT-коалиция".

"Сегодня на заседании UDCG (Ukraine Defense Contact Group) мои коллеги Франсуа Бауш и Ханно Певкур поддержали мою идею создания "IT-коалиции" в рамках Рамштайн", – написал Резников.

Он добавил, что министры обороны Люксембурга и Эстонии готовы взять на себя руководящую роль в создании этой группы.

"Так что на горизонте уже не за горами еще одна коалиция, которая обеспечит победу Украины. Это обязательно перерастет во что-то вдохновляющее", – написал глава Минобороны.

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Наталья Медведева
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Алексей Резниковвойнарамштайн
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