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Резніков на Рамштайні домовився про створення "IT-коаліції"

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 20:16
Резніков на Рамштайні домовився про створення
Фото: Twitter Олексія Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що під час зустрічі у форматі Раймштайн домовився створити ще одну "коаліцію" союзників України. Про це Резніков написав у Twitter.

Раніше Україна та союзники створили "танкову коаліцію" та "авіаційну", тепер, за словами глави Міноборони, з'являється "IT-коаліція".

"Сьогодні на засіданні UDCG (Ukraine Defense Contact Group) мої колеги Франсуа Бауш та Ханно Певкур підтримали мою ідею створення "IT-коаліції" в рамках Рамштайну", – написав Резніков.

Він додав, що міністри оборони Люксембургу та Естонії готові взяти на себе керівну роль у створенні цієї групи.

"Так що на горизонті вже не за горами ще одна коаліція, яка забезпечить перемогу України. Це обов'язково переросте на щось, що надихає", – написав глава Міноборони.

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Наталія Медведєва
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війнаОлексій Резніковрамштайн
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