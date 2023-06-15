Резніков на Рамштайні домовився про створення "IT-коаліції"

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що під час зустрічі у форматі Раймштайн домовився створити ще одну "коаліцію" союзників України. Про це Резніков написав у Twitter.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Раніше Україна та союзники створили "танкову коаліцію" та "авіаційну", тепер, за словами глави Міноборони, з'являється "IT-коаліція".

"Сьогодні на засіданні UDCG (Ukraine Defense Contact Group) мої колеги Франсуа Бауш та Ханно Певкур підтримали мою ідею створення "IT-коаліції" в рамках Рамштайну", – написав Резніков.

Він додав, що міністри оборони Люксембургу та Естонії готові взяти на себе керівну роль у створенні цієї групи.

"Так що на горизонті вже не за горами ще одна коаліція, яка забезпечить перемогу України. Це обов'язково переросте на щось, що надихає", – написав глава Міноборони.

Раніше сьогодні Резніков за підсумками 13-го засідання у форматі Рамштайн заявив, що одержав від західних союзників зобов'язання про старт тренувань українських військових на винищувачах F-16.

Читайте також: Літаки, ППО та інтрига від Британії. Як минув Рамштайн і чого чекати від комісії з НАТО

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.