Резніков про результати Рамштайн-13: У нас точно буде "пташина коаліція"
Міністр оборони Олексій Резніков за підсумками 13-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн на брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що отримав від західних союзників зобов'язання про старт тренувань українських військових на винищувачах F-16.
"Сьогодні я чув дуже важливі новини про так звану "пташину коаліцію" чи "коаліцію винищувачів". Ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться, і що ми разом вибудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів, який почнеться з F-16", – сказав він.
За словами міністра, тренувальний процес очолять Данія та Нідерланди, згодом мають приєднатися інші країни.
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Він висловив впевненість, що в України буде "пташина коаліція", оскільки вона вже має "танкову коаліцію", "протиповітряну коаліцію", "артилерійську сім'ю", "родину РСЗВ" тощо.
Це означає, що майбутні сили України залишатимуться східним щитом Європи і східним щитом НАТО, резюмував Резніков.
- 26 травня видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів.
- В Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.
- 1 червня в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.
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