Данія з Норвегією зберуть Україні 9000 снарядів, ще частину дадуть з власних запасів

Міністерства оборони Данії та Норвегії заявили про намір зібрати 9000 артилерійських снарядів, аби передати їх Україні. Відповідне повідомлення з'явилося у пресслужбах оборонних відомств.

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Обидві країни зберуть 9000 снарядів, кожна з яких надасть різні компоненти для передання Україні.

Зокрема, Норвегія надасть Україні снарядові гільзи, а Данія – детонатори й паливні заряди до снарядів.

У Міноборони Норвегії пишуть, що 7000 снарядів країна передає із власних запасів і їх вже направили в Україну.

Данія своєю чергою надасть 1500 артилерійських снарядів та 500 гранат із власних запасів.

"Україна має гостру потребу в артилерійських боєприпасах. Тому ми вирішили об’єднати зусилля з Данією для нової пожертви, щоб Україна отримала боєприпаси якнайшвидше", – йдеться у повідомленні Міноборони Норвегії.

25 квітня 2023 року Норвегія заявила про готовність навчати українських пілотів на винищувачах F-16.

12 червня виконувач обов'язків міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен оголосив про спрямування Україні 2000 артснарядів на суму $36 млн.

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