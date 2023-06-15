Дания с Норвегией соберут Украине 9000 снарядов, еще часть дадут из своих запасов
Министерство обороны Дании и Норвегии заявило о намерении собрать 9000 артиллерийских снарядов, чтобы передать их Украине. Соответствующее сообщение появилось в пресс-службах оборонных ведомств.
Обе страны соберут 9000 снарядов, каждая из которых предоставит разные компоненты для передачи Украине.
В частности, Норвегия предоставит Украине снарядовые гильзы, а Дания – детонаторы и топливные заряды для снарядов.
В Минобороны Норвегии пишут, что 7000 снарядов страна передает из своих запасов и их уже направили в Украину.
Дания в свою очередь предоставит 1500 артиллерийских снарядов и 500 гранат из собственных запасов.
"Украина остро нуждается в артиллерийских боеприпасах. Поэтому мы решили объединить усилия с Данией для нового пожертвования, чтобы Украина получила боеприпасы как можно быстрее", – говорится в сообщении Минобороны Норвегии.
- 25 апреля 2023 года Норвегия заявила о готовности обучать украинских пилотов на истребителях F-16.
- 12 июня исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил о направлении Украине 2000 артснарядов на сумму $36 млн.
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