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Бельгия "в кратчайшие сроки" передаст ВСУ боеприпасы калибра 105 мм

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 17:25
Бельгия
Фото: Генштаб ВСУ

Правительство Бельгии утвердило 14-й пакет военной помощи Украине, в рамках которого Минобороны страны приобретет для ВСУ боеприпасы калибра 105 мм на сумму 32,4 млн евро. Об этом сообщает издание Lavenir.

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"Боеприпасы будут закуплены у бельгийской промышленности и доставлены в кратчайшие сроки", – заявили в минобороны Бельгии.

В ведомстве подчеркнули, что поставка 105-мм боеприпасов соответствует прямому запросу Украины.

Всего с начала полномасштабной российско-украинской войны Бельгия оказала летальной и нелетальной помощи Украине на 306 млн евро.

  • 5 июня премьер Бельгии заявил, что его страна проведет расследование из-за возможного применения бельгийского оружия в Белгородской области РФ. 
  • По данным Bloomberg, США 9 июня собираются объявить о новом пакете долгосрочной военной помощи Украине на $2 млрд.
Оксана Житнюк
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