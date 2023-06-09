Усиление ПВО. Байден собирается объявить новый пакет помощи Украине на $2 млрд — Bloomberg

США 9 июня собираются объявить о новом пакете долгосрочной военной помощи Украине на $2 млрд. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на представителей Белого дома.

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По словам чиновников, деньги пойдут на закупку ракетных установок систем противовоздушной обороны Hawk и ракет для них, а также двух типов усовершенствованных ракет для системы ПВО Patriot.

Одной из них является Patriot Advanced Capability Missile-3 или Pac-3. Другая называется Guidance Enhanced Missile, или GEM-T.

Данный пакет предусматривает закрытие долгосрочных потребностей Украины — американцы оплатят контракты на поставки систем и боеприпасов, а не передадут их из запасов Пентагона.

В Вашингтоне говорят, что ПВО является приоритетом для Украины, чтобы защищаться от постоянных ракетных ударов России, а также обеспечить прикрытие от российской авиации во время ожидаемого наступления Сил обороны.

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