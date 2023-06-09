Усиление ПВО. Байден собирается объявить новый пакет помощи Украине на $2 млрд — Bloomberg
США 9 июня собираются объявить о новом пакете долгосрочной военной помощи Украине на $2 млрд. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на представителей Белого дома.
По словам чиновников, деньги пойдут на закупку ракетных установок систем противовоздушной обороны Hawk и ракет для них, а также двух типов усовершенствованных ракет для системы ПВО Patriot.
Одной из них является Patriot Advanced Capability Missile-3 или Pac-3. Другая называется Guidance Enhanced Missile, или GEM-T.
Данный пакет предусматривает закрытие долгосрочных потребностей Украины — американцы оплатят контракты на поставки систем и боеприпасов, а не передадут их из запасов Пентагона.
В Вашингтоне говорят, что ПВО является приоритетом для Украины, чтобы защищаться от постоянных ракетных ударов России, а также обеспечить прикрытие от российской авиации во время ожидаемого наступления Сил обороны.
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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